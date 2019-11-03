«Енисей-СТМ» в десятый раз выиграл чемпионат России по регби. В финале «тяжелая машина» встретилась с извечным соперником - земляками из «Красного Яра».

Результат хозяева обеспечили в первые 25 минут - три попытки и реализации и «Енисей-СТМ» уже было не догнать. 21:13 по итогам первого тайма.

Во второй половине вязкая игра принесла очки только одной команде: еще два штрафных добавил Рамиль Гайсин - 27:13.

«"Тяжелая машина"выстояла даже, играя в минус два игрока. И заслуженно победила в решающем матче сезона. Фейерверк увенчал десятую в истории победу команды в чемпионатах России», - сообщили в пресс-службе клуба.

фото: «Енисей-СТМ»