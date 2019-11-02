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Хоккейный «Енисей» не прошел в финал Кубка России

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Красноярск
09:10 2 Ноября 2019
хоккей с мячом, енисей, кубок
Автор: Sibnovosti.ru
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Хоккейный «Енисей» не смог пробиться в финал Кубка России-2019. Команда в напряженном матче уступила архангельскому «Воднику» со счетом 3:4. Матч прошел в московском Ледовом дворце «Крылатское».

Красноярцы вели к 25-й минуте со счетом 2:0. Однако после удаления Осипенкова пропустили и ушли на перерыв с минимальным преимуществом.

В тайме втором судья в течение 15 минут пять раз удалял игроков красноярской команды. Численным преимуществом воспользовались архангелогородцы - трижды они поразили ворота «Енисея» и за 10 минут до конца вели в два мяча. Номинальные хозяева в оставшееся время сумели лишь сократить отставание, но не отыграться.

Главный тренер «Енисея» после игры заявил, что полностью доволен действиями хоккеистов, которые «отыграли на пять».

«В «Крылатском» всегда тяжело играть - здесь задыхаешься. И это было видно по обеим командам», - лаконично оценил игру Пашкин.

Отметим, ворота «Водника» защищал шестикратный чемпион мира, красноярец Евгений Черных, который по итогам прошедшего сезона стал не нужен руководству красноярской команды.

 

фото: скрин трансляции матча

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