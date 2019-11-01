В День народного единства в Красноярске состоится хоккейный матч солидарности поколений

В День народного единства на льду «Кристалл арены» в Красноярске состоится матч солидарности поколений. Противостоять друг другу будут команды ветеранов спорта в возрасте 60+ и юные воспитанники «Сокола», которым по 10-12 лет.

«Для обеих команд игра с таким противником станет дебютной. Ветеранам хоккея предстоит противостоять юным смелым воспитанникам «Сокола», а юношам - мастерству и опыту именитых спортсменов», - отметили в пресс-службе министерства спорта края.

В составе команды ветеранов «Енисейская Сибирь 60+» сыграют футболист и экс-тренер красноярского футбольного клуба «Металлург» Юрий Сипкин, хоккеисты первого состава «Сокола» Сергей Грушицын и Александр Кулаков. Тренирует спортсменов - отец двукратного чемпиона мира по хоккею Валерий Семин.

Матч состоится 4 ноября в 12:30. Вход на игру свободный, передает корреспондент sibnovosti.ru.

Напомним, что вечером 4 ноября огнями засияет вантовый мост Красноярска - горожан ждет светомузыкальное представление «Сердце Сибири» на Стрелке. В 20:00 зазвучит государственный гимн, а мост окрасится в цвета российского флага, после чего и начнется шоу. Оно будет длиться 8,5 минут и пройдет несколько раз.