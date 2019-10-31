Красноярский «Сокол» победил в посвященном Хэллоуину хоккейном матче

Красноярский «Сокол» продолжил победную серию накануне в матче с «Рязанью». Игра была посвящена Хэллоуину. Зрителей звали на игру в страшной маске или костюме. При выполнении ряда условий можно было получить два билета на следующую встречу красноярцев - 1 ноября с командой «Барс». За лучший костюм дарили фирменную футболку, шарф клуба и календарь с автографами игроков.

Сам мачт не порадовал болельщиков обилием шайб. Уже на восьмой минуте красноярцы пропустили, а отыграться смогли лишь в начале третьего периода.

«В серии буллитов главным героем стал вратарь «Сокола» Евгений Киселев. Он оставил свои ворота неприкосновенными после четырех попыток, а точные броски Владимира Короткова и Григория Мищенко принесли хозяевам победу», - рассказали в клубе.

Эта победа стала четвертой подряд. Теперь в общей таблице красноярская команда занимает девятое место из 34 коллективов.

«Игра была тяжелая, но мы верили в победу и добились этого ожидаемого результата. Никто не опускал руки, все бились до конца», - заявил после игры защитник «Сокола» Егор Журавлев.

фото: ХК «Сокол»