Баскетбольный «Енисей» разгромил шведский «Седертелье» в матче Кубка ФИБА Европа

В Красноярске завершился юбилейный XV международный турнир по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона, депутата Государственной Думы РФ Бувайсара Сайтиева. В этом году в соревнованиях приняли участие 254 спортсмена из Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и...