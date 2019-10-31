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Баскетбольный «Енисей» разгромил шведский «Седертелье» в матче Кубка ФИБА Европа

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Красноярск
10:36 31 Октября 2019
баскетбол, енисей, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Баскетбольный «Енисей» одержал убедительную победу над чемпионом Швеции «Сёдертелье» в рамках матча Кубка ФИБА Европа, который накануне завершился в Красноярске. Итог встречи 99:78 (25:19, 25:25, 22:18, 27:16).

Самым результативным игроком красноярцев признан Дэвион Берри. По итогам встречи баскетболист заработал 21 очко, а Дастин Хог сделал дабл-дабл (13 очков + 15 подборов), передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Следующий матч турнира «Енисей» проведет 6 ноября. Соперником красноярцев станет румынский клуб «Клуж Напока».

 

фото: Баскетбольный клуб "Енисей" Красноярский край

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