Баскетбольный «Енисей» разгромил шведский «Седертелье» в матче Кубка ФИБА Европа

Баскетбольный «Енисей» одержал убедительную победу над чемпионом Швеции «Сёдертелье» в рамках матча Кубка ФИБА Европа, который накануне завершился в Красноярске. Итог встречи 99:78 (25:19, 25:25, 22:18, 27:16).
Самым результативным игроком красноярцев признан Дэвион Берри. По итогам встречи баскетболист заработал 21 очко, а Дастин Хог сделал дабл-дабл (13 очков + 15 подборов), передает корреспондент Sibnovosti.ru.
Следующий матч турнира «Енисей» проведет 6 ноября. Соперником красноярцев станет румынский клуб «Клуж Напока».