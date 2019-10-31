К зиме во дворах Красноярска зальют 90 катков

Специалисты «Центра спортивных клубов» Красноярска начинают готовить дворовые спортивные площадки к зимнему сезону. Летом был выполнен текущий ремонт, закуплен хозяйственный инвентарь. Сейчас большое внимание уделяют исправности водосчетчиков перед началом заливки катков, а также освещению – фонари теперь перенастроены на работу с 17:30 до 22:00.

В середине ноября рабочие приступят к заливке катков. В общей сложности зимой в Красноярске будут функционировать 90 дворовых катков – на две площадки больше, чем в прошлом году.

«Заливка катков начнется с наступлением устойчивых минусовых температур, планируемая дата начала заливки – 15 ноября. Для создания крепкой поверхности требуется залить не менее пяти раз, а также нарисовать яркую разметку. Специалисты «Центра спортивных клубов» на протяжении всей зимы будут контролировать качество полотна на хоккейных коробках и производить его очистку от снега», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Также будет подготовлено девять площадок под зимний футбол, передает корреспондент Sibnovosti.ru.