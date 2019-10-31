Волейбольный «Енисей» проиграл в первом домашнем матче на новой арене

Первый матч в обновленном дворце спорта им. Ивана Ярыгина закончился для волейболистов красноярского «Енисея» поражением. На новой арене в рамках матча 2-го тура Суперлиги Париматч команда уступила спортсменам из «Зенит-Казани», передает корреспондент Sibnovosti.ru . Итог встречи 1:3 (15:25, 25:23, 23:25, 14:25).

Лучшим игроком матча в составе «Енисея» признан центральный блокирующий Дмитрий Жук. По итогам встречи волейболист набрал 13 очков.

Отметим, что «Зенит-Казань» является самым титулованным волейбольным клубом России.

«Первую партию, очевидно, что переволновались. Ребята были скованные на площадке. В перерыве пообщались, я им объяснил, что нужно расслабиться и играть в своё удовольствие. Две партии у нас это получилось, а в четвёртой партии уже было видно, что ребята просто встали, понимали, что уже не догнать и перестали бороться, что, конечно же, нельзя категорически делать. Стоит отметить поддержку болельщиков. Очень порадовало, что столько людей пришло», - заявил после встречи Александр Климкин, главный тренер ВК «Енисей».

Следующий домашний матч красноярцы проведут 2 ноября. Они встретятся с уфимской командой «Урал». Начало встречи в 17:00.

фото: Официальная группа МВК "Енисей"