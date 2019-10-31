31 октября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Волейбольный «Енисей» проиграл в первом домашнем матче на новой арене

Главная Спорт
Красноярск
09:43 31 Октября 2019
волейбол, енисей, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Первый матч в обновленном дворце спорта им. Ивана Ярыгина закончился для волейболистов красноярского «Енисея» поражением. На новой арене в рамках матча 2-го тура Суперлиги Париматч команда уступила спортсменам из «Зенит-Казани», передает корреспондент Sibnovosti.ru . Итог встречи 1:3 (15:25, 25:23, 23:25, 14:25).

Лучшим игроком матча в составе «Енисея» признан центральный блокирующий Дмитрий Жук. По итогам встречи волейболист набрал 13 очков.

Отметим, что «Зенит-Казань» является самым титулованным волейбольным клубом России.

«Первую партию, очевидно, что переволновались. Ребята были скованные на площадке. В перерыве пообщались, я им объяснил, что нужно расслабиться и играть в своё удовольствие. Две партии у нас это получилось, а в четвёртой партии уже было видно, что ребята просто встали, понимали, что уже не догнать и перестали бороться, что, конечно же, нельзя категорически делать. Стоит отметить поддержку болельщиков. Очень порадовало, что столько людей пришло», - заявил после встречи Александр Климкин, главный тренер ВК «Енисей».

Следующий домашний матч красноярцы проведут 2 ноября. Они встретятся с уфимской командой «Урал». Начало встречи в 17:00.

 

фото: Официальная группа МВК "Енисей"

Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: К зиме во дворах Красноярска зальют 90 катков

К зиме во дворах Красноярска зальют 90 катков

31 Октября 2019 г.
Работы планируют начать в середине ноября
Новости Красноярска: Боксер Денис Лебедев проведет бой в Красноярске

Боксер Денис Лебедев проведет бой в Красноярске

30 Октября 2019 г.
Уже известна дата
Новости Красноярска: Красноярцев позвали покататься на коньках в «Кристалл арене»

Красноярцев позвали покататься на коньках в «Кристалл арене»

29 Октября 2019 г.
Прокат коньков - бесплатно
Новости Красноярска: Юбилейный турнир по вольной борьбе на призы Бувайсара Сайтиева

Юбилейный турнир по вольной борьбе на призы Бувайсара Сайтиева

28 Октября 2019 г.
В Красноярске завершился юбилейный XV международный турнир по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона, депутата Государственной Думы РФ Бувайсара Сайтиева. В этом году в соревнованиях приняли участие 254 спортсмена из Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и...
Новости Красноярска: Футбольный «Енисей» проиграл «Чертаново» в домашнем матче

Футбольный «Енисей» проиграл «Чертаново» в домашнем матче

28 Октября 2019 г.
Итоговый счет - 0:2
Новости Красноярска: Красноярский «Сокол» позвал болельщиков отметить Хэллоуин на матче с Рязанью

Красноярский «Сокол» позвал болельщиков отметить Хэллоуин на матче с Рязанью

28 Октября 2019 г.
Красноярцев ждут на игре в страшной маске или костюме
Новости компаний
30/10
Красноярская ГЭС компании En+ Group одержала победу во Всероссийском смотре-конкурсе по физкультурно-спортивной работе
30/10
Альфа-Банк упрощает платежи с помощью сервиса Кошелёк Pay
29/10
СФУ зовет потенциальных студентов на Дни открытых дверей
28/10
СФУ подтвердил позиции в Проекте 5-100
25/10
В компании «КрасКом» выбрали лучшего водителя коммунальной техники
25/10
На Красноярском цементном заводе подвели итоги работы в «высоком» строительном сезоне-2019
24/10
Подать документы в СФУ можно будет онлайн
23/10
Сети поколения 5G станут основой роста экономики
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В мэрии подвели итоги шторма для домов с капремонтом крыш

В мэрии подвели итоги шторма для домов с капремонтом крыш

31 Октября 2019 г.
Шесть домов были подтоплены
Новости Красноярска: Испытания ядерной ракеты «Сармат» пройдут на территории Красноярского края

Испытания ядерной ракеты «Сармат» пройдут на территории Красноярского края

31 Октября 2019 г.
Они могут стартовать в начале 2020 года
Новости Красноярска: К 2020 году в 11 городах и районах Красноярского края появятся медкабинеты для пожилых пациентов

К 2020 году в 11 городах и районах Красноярского края появятся медкабинеты для пожилых пациентов

31 Октября 2019 г.
Краевые власти создают гериатрическую службу
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19