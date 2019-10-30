Боксер Денис Лебедев проведет бой в Красноярске

Боксер Денис Лебедев проведет свой следующий бой в Красноярске 21 декабря. Об этом заявил РИА Новости менеджер спортсмена Вадим Корнилов. Соперником Лебедева станет Табисо Мчуну из Южной Африки. Это будет первый бой для россиянина с 2018 года.

«Знаю, что Денис готовится к бою против Табисо Мчуну, который пройдет в Красноярске. Правда, я не имею отношения к организации этого боя, делами занимается Федерация бокса России»,— сказал Корнилов информагентству.

Напомним, Денис Лебедев является экс-чемпионом мира по боксу по версии WBA и IBF в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). Он выходит на бой непременно в форме российского десантника и везде культивирует этот образ. 40-летний боксер за профессиональную карьеру одержал 32 победы при 23 нокаутах, дважды уступил. В июле этого года Лебедев заявил о завершении карьеры, однако позже принял решение вернуться на ринг.

«В декабре в Красноярске пройдет бой Дениса Лебедева. Он точно будет, в ближайшее время объявим все детали. Также в этом шоу запланировано участие Дмитрия Кудряшова», - сообщил РИА Новостям генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Сопернику Лебедева 31 год. Он - бывший претендент на чемпионский пояс. Титульный бой в 2016 году он проиграл украинскому чемпиону мира Александру Усику.