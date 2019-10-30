30 октября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Боксер Денис Лебедев проведет бой в Красноярске

Главная Спорт
Красноярск
12:42 30 Октября 2019
бокс, красноярск, бой
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Боксер Денис Лебедев проведет свой следующий бой в Красноярске 21 декабря. Об этом заявил РИА Новости менеджер спортсмена Вадим Корнилов. Соперником Лебедева станет Табисо Мчуну из Южной Африки. Это будет первый бой для россиянина с 2018 года.

«Знаю, что Денис готовится к бою против Табисо Мчуну, который пройдет в Красноярске. Правда, я не имею отношения к организации этого боя, делами занимается Федерация бокса России»,— сказал Корнилов информагентству.

Боксер Денис Лебедев проведет бой в Красноярске

Напомним, Денис Лебедев является экс-чемпионом мира по боксу по версии WBA и IBF в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). Он выходит на бой непременно в форме российского десантника и везде культивирует этот образ. 40-летний боксер за профессиональную карьеру одержал 32 победы при 23 нокаутах, дважды уступил. В июле этого года Лебедев заявил о завершении карьеры, однако позже принял решение вернуться на ринг.

«В декабре в Красноярске пройдет бой Дениса Лебедева. Он точно будет, в ближайшее время объявим все детали. Также в этом шоу запланировано участие Дмитрия Кудряшова», - сообщил РИА Новостям генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Сопернику Лебедева 31 год. Он - бывший претендент на чемпионский пояс. Титульный бой в 2016 году он проиграл украинскому чемпиону мира Александру Усику.

Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцев позвали покататься на коньках в «Кристалл арене»

Красноярцев позвали покататься на коньках в «Кристалл арене»

29 Октября 2019 г.
Прокат коньков - бесплатно
Новости Красноярска: Юбилейный турнир по вольной борьбе на призы Бувайсара Сайтиева

Юбилейный турнир по вольной борьбе на призы Бувайсара Сайтиева

28 Октября 2019 г.
В Красноярске завершился юбилейный XV международный турнир по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона, депутата Государственной Думы РФ Бувайсара Сайтиева. В этом году в соревнованиях приняли участие 254 спортсмена из Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и...
Новости Красноярска: Футбольный «Енисей» проиграл «Чертаново» в домашнем матче

Футбольный «Енисей» проиграл «Чертаново» в домашнем матче

28 Октября 2019 г.
Итоговый счет - 0:2
Новости Красноярска: Красноярский «Сокол» позвал болельщиков отметить Хэллоуин на матче с Рязанью

Красноярский «Сокол» позвал болельщиков отметить Хэллоуин на матче с Рязанью

28 Октября 2019 г.
Красноярцев ждут на игре в страшной маске или костюме
Новости Красноярска: В финале чемпионата России по регби вновь встретятся красноярские команды

В финале чемпионата России по регби вновь встретятся красноярские команды

27 Октября 2019 г.
Второй полуфинал прошел под снегопадом
Новости Красноярска: «Енисей» устроил футбольный триллер в матче с московским «Локомотивом»

«Енисей» устроил футбольный триллер в матче с московским «Локомотивом»

26 Октября 2019 г.
Итоговый счет 3:4
Новости компаний
30/10
Красноярская ГЭС компании En+ Group одержала победу во Всероссийском смотре-конкурсе по физкультурно-спортивной работе
30/10
Альфа-Банк упрощает платежи с помощью сервиса Кошелёк Pay
29/10
СФУ зовет потенциальных студентов на Дни открытых дверей
28/10
СФУ подтвердил позиции в Проекте 5-100
25/10
В компании «КрасКом» выбрали лучшего водителя коммунальной техники
25/10
На Красноярском цементном заводе подвели итоги работы в «высоком» строительном сезоне-2019
24/10
Подать документы в СФУ можно будет онлайн
23/10
Сети поколения 5G станут основой роста экономики
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске закроют проезд в районе полка ДПС

В Красноярске закроют проезд в районе полка ДПС

25 Октября 2019 г.
Дорогу всегда перекрывают на зиму
Новости Красноярска: В январе в Красноярске подорожает проезд в городском электротранспорте

В январе в Красноярске подорожает проезд в городском электротранспорте

25 Октября 2019 г.
Стоимость билетов увеличится на 6-7 рублей
Новости Красноярска: В выходные в Красноярске похолодает

В выходные в Красноярске похолодает

25 Октября 2019 г.
В город вернутся ночные заморозки
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19