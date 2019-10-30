Красноярская ГЭС компании En+ Group одержала победу во Всероссийском смотре-конкурсе по физкультурно-спортивной работе

Красноярская ГЭС (входит в En+ Group) заняла первое место во Всероссийском смотре-конкурсе на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы среди предприятий и учреждений, организованном министерством спорта России.



Целями конкурса являются популяризация физической культуры и спорта среди работников предприятий, учреждений и организаций России и укрепление их здоровья. Это второй этап определения лучших участников, в котором приняли участие победители регионального этапа. Красноярская ГЭС компании En+ Group стала лучшим предприятием страны с численностью персонала до 500 человек, осуществляющим деятельность в области физкультуры и спорта во внерабочее время.



Среди приоритетных направлений деятельности компании En+ Group, помимо бесперебойного обеспечения края электроэнергией, и реализация социальной политики в городах своего присутствия.



Красноярская ГЭС как один из ключевых активов компании поддерживает развитие спорта в крае, а также среди своих сотрудников. Спортивные мероприятия на гидроэлектростанции и с участием представителей ее коллектива проходят регулярно. Каждую неделю работникам предоставляется возможность тренировок по футболу, волейболу, теннису, нормам ГТО и т.д. Благодаря хорошей физической подготовке сотрудники предприятия принимают участие и одерживают победы в соревнованиях городского, регионального и всероссийского масштабов. Так, в сентябре 2019 года сборная Красноярской ГЭС стала победителем V Всероссийского кубка Volley ТЭК/Пром среди промышленных предприятий со всей страны.



Доброй традицией на Красноярской ГЭС является проведение внутрикорпоративной спартакиады среди коллективов цехов, которая длится на протяжении года. В течение нескольких лет в зимний период компания En+ Group совместно с партнерами реализует спортивный проект «На лыжи!» для жителей Дивногорска, Красноярска и гостей региона.

Фото: пресс-служба En+ Group

По материалам пресс-службы En+ Group

