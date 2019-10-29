Красноярцев позвали покататься на коньках в «Кристалл арене». Лед будет доступен 2 и 3 ноября. Катания приурочили ко Дню народного единства.

«2 ноября для гостей, у которых нет своих коньков – прокат в подарок. В наличии размеры коньков от 32 до 46. 3 ноября всех посетителей ждет угощение – горячий чай со сладостями. Отметим, что сеансы массовых катаний пройдут на основной арене с трибунами», - рассказали в Минспорта.

Расписание:

2 ноября – 22.45-23.45

3 ноября – первый сеанс: 17.30-18.30, второй сеанс: 19.00-20.00

Стоимость:

Выход на лед взрослым – 200 руб/сеанс; выход на лед детям до 14 лет – 150 руб/сеанс

Прокат коньков – 150 руб/пара.