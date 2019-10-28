Юбилейный турнир по вольной борьбе на призы Бувайсара Сайтиева

В Красноярске завершился юбилейный XV международный турнир по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона, депутата Государственной Думы РФ Бувайсара Сайтиева.

В этом году в соревнованиях приняли участие 254 спортсмена из Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и территорий России: Амурской, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской областей, Забайкальского, Хабаровского, Красноярского краев, республик Бурятия, Тыва, Хакасия, Якутия и Ханты-Мансийского автономного округа.

фото: Александр Паниотов