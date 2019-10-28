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Футбольный «Енисей» проиграл «Чертаново» в домашнем матче

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Красноярск
11:48 28 Октября 2019
футбол, енисей, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Футбольный «Енисей» уступил соперникам из «Чертаново» в очередном матче ФНЛ. На 18 минуте после ошибки центрального защитника гол в ворота красноярцев забил их земляк Максим Витюгов, которого пришли поддержать друзья и родные.

«До пропущенного гола мы играли хорошо. Удивительно, что пропущенный мяч так может повлиять на команду. В центральной зоне Семакин, конечно, имеет большое значение в плане духа и организации. В какой-то мере и Зотова не хватало. Не сыграли после того, как пропустили легкий гол. И времени было достаточно, и вроде бы вышедшие на замену игроки должны были усиливать – и Делькин, и Ломакин. На Комкова рассчитывали, думали, что придаст импульс. Можно сказать, что результат закономерный. Но опять же, я говорю, что не должен гол так влиять», - заявил после игры главный тренер «Енисея» Юрий Газзаев.

Второй мяч в ворота красноярцев был забит за мгновения до свистка на перерыв. В первом тайме «Енисей» не нанес ни одного удара в створ.

Во второй половине встречи сделанные Газзаевым замены никак не усилили игру. Команда продолжает оставаться в зоне вылета.

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