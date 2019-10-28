Красноярский «Сокол» позвал болельщиков отметить Хэллоуин на матче с Рязанью

Красноярский «Сокол» призвал болельщиков приходить на игру с ХК «Рязань» 30 октября в страшных масках или костюмах. Таким образом клуб решил отпраздновать Хэллоуин, сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе.

«Приходи на матч в страшной маске или костюме, делай фотографию на фоне видеокуба «Платинум Арены» (так, чтобы были видны логотипы играющих команд) и выкладывай в соцсети с хештегами #МыСокол #Сокол2020 и #ХэллоуинНаСоколе. Тот, кто выполнит все условия, получит два билета на матч #СоколБарс, который пройдет 1 ноября», - обещают хоккеисты.

Кроме того, на матче состоится конкурс на лучший костюм. Победитель получит в подарок от команды фирменную футболку и шарф «Сокола», а также календарь с автографами игроков.

фото: ХК «Сокол»