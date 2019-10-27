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В финале чемпионата России по регби вновь встретятся красноярские команды

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Красноярск
16:03 27 Октября 2019
регби, красноярск, чемпионат
Автор: Sibnovosti.ru
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В финале чемпионата России по регби вновь встретятся красноярские команды. Во втором полуфинале «Красный яр» на домашнем поле обыграл «Славу».

Игра прошла под снегопадом, который накрыл город за пару часов до матча. Хозяева сразу пошли вперед. Символично, что первую попытку красноярцев оформил звезда Кубка мира и сборной России Василий Артемьев. Гости едва, сократив счет, снова получили занос Артемьева.

«Слава» очень мало времени проводила на половине поля «Яра». Правда, в конце первого тайма после мола «скололся» Алексей Скобиола, а защита бело-зеленых оказалась к этому не готова – 12:8», - подвели в пресс-службе клуба итог первого тайма.

Во второй половине тренеры «Красного яра» приняли решение сделать упор на штрафные. Юрий Кушнарев дважды точно исполнил удар, после чего Вячеслав Красильник тут же занес попытку. «Слава» в концовке встречи сумела лишь раз занести мяч за ленточку и использовать реализацию. Итог встречи - 23:15 в пользу красноярцев.

Напомним, за день до этой встречи свой полуфинал выиграл «Енисей-СТМ». В итоге в главном мачте чемпионата России вновь встретятся красноярские команды.

«Мы показали хорошую, целостную игру. Будет, как обычно, огненный финал в белом снегу. Ждем бескомпромиссную игру. Надеемся, что погода еще неделю продержится без снегопадов, тогда и матч будет интересным, зрелищным, как это обычно и бывает во время дерби», - рассказал после матча Василий Артемьев.

 

фото: сайт «Красного яра»

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