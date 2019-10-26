Красноярский «Енисей» устроил футбольный триллер в матче с московским «Локомотивом». Женские команды сегодня сыграли в манеже и порадовали зрителей семью мячами.

Счет открыли красноярки, однако уже к концу первого тайма уступали 1:2. Но за секунды до свистка на перерыв сумели уравнять ситуацию. Во начале второй половины «Локомотив» вышел вперед - за три минуты москвички забили два мяча. «Енисей» бросился отыгрываться, однако отметиться хозяйкам поля удалось лишь раз. Итоговый счет 3:4, дубль у красноярок на счету Татьяны Эводо.