26 октября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

«Енисей» устроил футбольный триллер в матче с московским «Локомотивом»

Главная Спорт
Красноярск
15:50 26 Октября 2019
футбол, енисей, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Красноярский «Енисей» устроил футбольный триллер в матче с московским «Локомотивом». Женские команды сегодня сыграли в манеже и порадовали зрителей семью мячами.

Счет открыли красноярки, однако уже к концу первого тайма уступали 1:2. Но за секунды до свистка на перерыв сумели уравнять ситуацию. Во начале второй половины «Локомотив» вышел вперед - за три минуты москвички забили два мяча. «Енисей» бросился отыгрываться, однако отметиться хозяйкам поля удалось лишь раз. Итоговый счет 3:4, дубль у красноярок на счету Татьяны Эводо.

«Говорили о том, что должны сыграть для своих болельщиков, показать результат, качественную, хорошую игру. Руководство клуба тоже общалось с игроками, пытались их как-то подбодрить, показать, что административный штаб в них верит. К сожалению, не все получилось, что задумали», - подвела итог игры главный тренер «Енисея» Ольга Капустина.

Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «Енисей-СТМ» вышел в финал чемпионата России по регби

«Енисей-СТМ» вышел в финал чемпионата России по регби

26 Октября 2019 г.
Красноярцы победили «ВВА-Подмосковье»
Новости Красноярска: Губернатору края подарили боксерские перчатки

Губернатору края подарили боксерские перчатки

25 Октября 2019 г.
Александр Усс встретился с известным спортсменом Роем Джонсом-младшим
Новости Красноярска: Для красноярцев готовят яркую церемонию открытия XV турнира Бувайсара Сайтиева

Для красноярцев готовят яркую церемонию открытия XV турнира Бувайсара Сайтиева

25 Октября 2019 г.
Соревнования состоятся 26 и 27 октября
Новости Красноярска: Футбольный «Енисей» вничью сыграл с курским «Авангардом»

Футбольный «Енисей» вничью сыграл с курским «Авангардом»

24 Октября 2019 г.
Счет игры — 1:1
Новости Красноярска: Боксер Рой Джонс-младший прилетел в Красноярск

Боксер Рой Джонс-младший прилетел в Красноярск

23 Октября 2019 г.
Он будет отбирать юных спортсменов
Новости Красноярска: Красноярские хоккеисты победили команду из Пекина

Красноярские хоккеисты победили команду из Пекина

23 Октября 2019 г.
Счет матча — 3:1
Новости компаний
25/10
В компании «КрасКом» выбрали лучшего водителя коммунальной техники
25/10
На Красноярском цементном заводе подвели итоги работы в «высоком» строительном сезоне-2019
24/10
Подать документы в СФУ можно будет онлайн
23/10
Сети поколения 5G станут основой роста экономики
23/10
Комбинат «Волна» на 36% увеличит выпуск фасадных листов «Виколор» за счет технологии бережливого производства
23/10
На базе СибГУ им. М.Ф. Решетнева состоялось заседание Совета ректоров вузов Красноярского края
22/10
Сбербанк установил "Мои платежи" в управляющей компании
21/10
Дальневосточный банк: развитие малого и среднего бизнеса - один из важнейших приоритетов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске нашли пропавшего 13-летнего подростка

В Красноярске нашли пропавшего 13-летнего подростка

24 Октября 2019 г.
Мальчик не вернулся домой после школы
Новости Красноярска: На правом берегу Красноярска иномарка провалилась под землю

На правом берегу Красноярска иномарка провалилась под землю

22 Октября 2019 г.
Произошла коммунальная авария
Новости Красноярска: Более полумиллиона жителей Красноярского края живут за чертой бедности

Более полумиллиона жителей Красноярского края живут за чертой бедности

24 Октября 2019 г.
Данные приводит региональная Счетная палата
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19