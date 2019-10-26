«Енисей-СТМ» вышел в финал чемпионата России по регби

Накануне на стадионе «Авангард» за путевку в финал чемпионата России по регби боролись «Енисей-СТМ» и «ВВА-Подмосковье». Погода игре явно мешала, оттого матч получился вязким и с множеством ошибок. Первый тайм и вовсе не порадовал зрителей множеством набранных очков и завершился со счетом 3:3.

Во второй половине игра пошла быстрее - две попытки подряд Михеила Гачечиладзе с реализацией Рамиля Гайсина и счет стал 17:3 в пользу красноярцев. Монинцы пытались навязать борьбу, но лишь раз сумели занести попытку. Итоговый результат - 17:8.

В финале чемпионата страны «Енисей-СТС» встретится с победителем пары «Красный яр» - «Слава». Игра пройдет сегодня.

фото: enisei-stm.ru