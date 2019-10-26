26 октября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

«Енисей-СТМ» вышел в финал чемпионата России по регби

Главная Спорт
Красноярск
11:11 26 Октября 2019
красноярск, регби, финал
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Накануне на стадионе «Авангард» за путевку в финал чемпионата России по регби боролись «Енисей-СТМ» и «ВВА-Подмосковье». Погода игре явно мешала, оттого матч получился вязким и с множеством ошибок. Первый тайм и вовсе не порадовал зрителей множеством набранных очков и завершился со счетом 3:3.

Во второй половине игра пошла быстрее - две попытки подряд Михеила Гачечиладзе с реализацией Рамиля Гайсина и счет стал 17:3 в пользу красноярцев. Монинцы пытались навязать борьбу, но лишь раз сумели занести попытку. Итоговый результат - 17:8.

В финале чемпионата страны «Енисей-СТС» встретится с победителем пары «Красный яр» - «Слава». Игра пройдет сегодня.

 

фото: enisei-stm.ru

Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Губернатору края подарили боксерские перчатки

Губернатору края подарили боксерские перчатки

25 Октября 2019 г.
Александр Усс встретился с известным спортсменом Роем Джонсом-младшим
Новости Красноярска: Для красноярцев готовят яркую церемонию открытия XV турнира Бувайсара Сайтиева

Для красноярцев готовят яркую церемонию открытия XV турнира Бувайсара Сайтиева

25 Октября 2019 г.
Соревнования состоятся 26 и 27 октября
Новости Красноярска: Футбольный «Енисей» вничью сыграл с курским «Авангардом»

Футбольный «Енисей» вничью сыграл с курским «Авангардом»

24 Октября 2019 г.
Счет игры — 1:1
Новости Красноярска: Боксер Рой Джонс-младший прилетел в Красноярск

Боксер Рой Джонс-младший прилетел в Красноярск

23 Октября 2019 г.
Он будет отбирать юных спортсменов
Новости Красноярска: Красноярские хоккеисты победили команду из Пекина

Красноярские хоккеисты победили команду из Пекина

23 Октября 2019 г.
Счет матча — 3:1
Новости Красноярска: Красноярка выиграла чемпионат России по бодибилдингу

Красноярка выиграла чемпионат России по бодибилдингу

21 Октября 2019 г.
Соревнования проходили в Перми
Новости компаний
25/10
В компании «КрасКом» выбрали лучшего водителя коммунальной техники
25/10
На Красноярском цементном заводе подвели итоги работы в «высоком» строительном сезоне-2019
24/10
Подать документы в СФУ можно будет онлайн
23/10
Сети поколения 5G станут основой роста экономики
23/10
Комбинат «Волна» на 36% увеличит выпуск фасадных листов «Виколор» за счет технологии бережливого производства
23/10
На базе СибГУ им. М.Ф. Решетнева состоялось заседание Совета ректоров вузов Красноярского края
22/10
Сбербанк установил "Мои платежи" в управляющей компании
21/10
Дальневосточный банк: развитие малого и среднего бизнеса - один из важнейших приоритетов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске нашли пропавшего 13-летнего подростка

В Красноярске нашли пропавшего 13-летнего подростка

24 Октября 2019 г.
Мальчик не вернулся домой после школы
Новости Красноярска: Туристу не разрешили провезти в Красноярск тайскую косметику

Туристу не разрешили провезти в Красноярск тайскую косметику

22 Октября 2019 г.
Крупную партию конфисковали
Новости Красноярска: На правом берегу Красноярска иномарка провалилась под землю

На правом берегу Красноярска иномарка провалилась под землю

22 Октября 2019 г.
Произошла коммунальная авария
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19