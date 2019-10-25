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Губернатору края подарили боксерские перчатки

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Красноярск
16:06 25 Октября 2019
общество, красноярск, бокс
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Губернатор Красноярского края Александр Усс встретился со звездой мирового бокса, американцем Роем Джонсом-младшим. В Красноярске боксер реализует свой социальный проект «Путь к абсолютной победе». В течение месяца он принимал заявки от юных спортсменов из регионов России, а сегодня в финале выберет лучших из них – эти ребята получат шанс попасть в команду Роя Джонса-младшего и возможность тренировок на новом уровне.

«Уверен, что юные боксеры с нетерпением и воодушевлением ждут встречи с вами. Ваш приезд в Красноярск послужит популяризации у нас классического бокса, его поддержке и продвижению», — отметил Александр Усс.

Губернатор подарил спортсмену факел Универсиады, а Рой Джонс-младший вручил главе региона боксерские перчатки со своим автографом. 

Напомним, в Красноярском крае и Иркутской области боксер определит 10 победителей своего социального проекта. Они получат денежные призы, спортивную экипировку и путевки на спортивные сборы с легендой мирового бокса в Москве.

«Надеюсь, в следующем году мы сможем сюда вернуться, чтобы дать шанс всем, кто не попал в этот первый отбор», — отметил Рой Джонс-младший.

Финал социального проекта, а также открытая тренировка и автограф-сессия состоятся в пятницу, 25 октября, в Доме спорта имени Дворкина.

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