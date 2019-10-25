Для красноярцев готовят яркую церемонию открытия XV турнира Бувайсара Сайтиева

В предстоящие выходные в Красноярске стартует юбилейный XV турнир по вольной борьбе на призы Бувайсара Сайтиева. К круглой дате организаторы готовят яркую церемонию открытия. Для зрителей и спортсменов выступят красноярские коллективы, этническая группа «Отукен», народный азербайджанский ансамбль песни и танца «Одлар Юрду». Артисты подчеркнут национальный колорит участников турнира.

«В своих художественных номерах участники покажут, что победа начинается с мечты, а когда ты преодолеваешь трудности и принимаешь решение не сдаваться — ты показываешь свою силу», - рассказала режиссер торжественного открытия XV международного турнира Наталья Инешина.

Соревнования состоятся во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина 26 и 27 октября. Вход на турнир будет осуществляться по бесплатным билетам – их можно получить в кассах Дворца в дни проведения турнира.

Фото: Красспорт