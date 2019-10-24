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Футбольный «Енисей» вничью сыграл с курским «Авангардом»

Главная Спорт
Красноярск
10:28 24 Октября 2019
спорт, красноярск, енисей
Автор: Sibnovosti.ru
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Футбольный «Енисей» на домашнем поле вничью сыграл с курским «Авангардом». Игра в рамках 19-го тура Олимп-Первенства ФНЛ завершилась со счетом 1:1. 

На пятой минуте игрок «Авангарда» Артем Федчук забил гол. «Енисей» отыгрался в начале второго тайма — на 48-й минуте счет сравнял Михаил Комков. 

«Первый тайм даже в эмоциональном плане был не очень хороший. А второй тайм в плане желания, эмоций, наверное, был лучше, но в плане организации все равно уже потом на ходу перестроиться сложно. В команде нашего соперника все квалифицированные, достаточно умелые футболисты. У них есть свои козыри, которых их надо было лишить. Но услышать – это одно, а выполнить – другое. Очень жаль терять очки, но тем не менее есть понимание того, что команда должна пройти определенный путь, чтобы построиться. Но с другой стороны, пять последних игр команда не проигрывает. Может, в плане психологии это положительная серия», — прокомментировал после матча главный тренер «Енисея» Юрий Газзаев. 

Отметим, что прошедший матч был посвящен легендарному голкиперу Льву Яшину, которому 22 октября исполнилось бы 90 лет. Вратари «Енисея» и «Авангарда» вышли на поле в стилизованной форме — поло и кепках как у Льва Яшина, другие игроки были в футболках с изображением великого спортсмена. 

Фото: ФК «Енисей» 

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