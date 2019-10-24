Футбольный «Енисей» вничью сыграл с курским «Авангардом»

Футбольный «Енисей» на домашнем поле вничью сыграл с курским «Авангардом». Игра в рамках 19-го тура Олимп-Первенства ФНЛ завершилась со счетом 1:1.

На пятой минуте игрок «Авангарда» Артем Федчук забил гол. «Енисей» отыгрался в начале второго тайма — на 48-й минуте счет сравнял Михаил Комков.

«Первый тайм даже в эмоциональном плане был не очень хороший. А второй тайм в плане желания, эмоций, наверное, был лучше, но в плане организации все равно уже потом на ходу перестроиться сложно. В команде нашего соперника все квалифицированные, достаточно умелые футболисты. У них есть свои козыри, которых их надо было лишить. Но услышать – это одно, а выполнить – другое. Очень жаль терять очки, но тем не менее есть понимание того, что команда должна пройти определенный путь, чтобы построиться. Но с другой стороны, пять последних игр команда не проигрывает. Может, в плане психологии это положительная серия», — прокомментировал после матча главный тренер «Енисея» Юрий Газзаев.