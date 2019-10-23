Боксер Рой Джонс-младший прилетел в Красноярск

Сегодня, 23 октября, в Красноярск прилетел великий американский боксер Рой Джонс-младший. Знаменитого спортсмена встречали в аэропорту журналисты, юные боксеры из краевых школ, министр спорта Павел Ростовцев и простые поклонники.

В Красноярске Рой Джонс-младший примет участие в финале своего социального проекта «Путь к абсолютной победе». Акция направлена на поиск талантливых боксеров. Организаторы в течение месяца принимали заявки на участие от юных спортсменов в возрасте от 10 до 17 лет, чтобы выбрать среди них лучших. В конкурсе участвуют более 400 человек из Красноярска, Минусинска, Ачинска, Норильска и Канска.

Отметим, что финал проекта состоится в пятницу, 25 октября, в Доме спорта имени Михаила Дворкина. В этот день Рой Джонс-младший лично проведет открытую тренировку для участников и автограф-сессию для всех желающих.

27 октября легендарный боксер также посетит Иркутск.

Фото: Крайспорт