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Боксер Рой Джонс-младший прилетел в Красноярск

Главная Спорт
Красноярск
13:55 23 Октября 2019
спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня, 23 октября, в Красноярск прилетел великий американский боксер Рой Джонс-младший. Знаменитого спортсмена встречали в аэропорту журналисты, юные боксеры из краевых школ, министр спорта Павел Ростовцев и простые поклонники. 

В Красноярске Рой Джонс-младший примет участие в финале своего социального проекта «Путь к абсолютной победе». Акция направлена на поиск талантливых боксеров. Организаторы в течение месяца принимали заявки на участие от юных спортсменов в возрасте от 10 до 17 лет, чтобы выбрать среди них лучших. В конкурсе участвуют более 400 человек из Красноярска, Минусинска, Ачинска, Норильска и Канска. 

Отметим, что финал проекта состоится в пятницу, 25 октября, в Доме спорта имени Михаила Дворкина. В этот день Рой Джонс-младший лично проведет открытую тренировку для участников и автограф-сессию для всех желающих. 

27 октября легендарный боксер также посетит Иркутск. 

Фото: Крайспорт

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