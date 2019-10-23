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Красноярские хоккеисты победили команду из Пекина

Главная Спорт
Красноярск
12:46 23 Октября 2019
спорт, сокол
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский «Сокол» обыграл пекинский ОРДЖИ в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Игра, проходившая на ледовом стадионе в столице Китая, завершилась со счетом 3:1. 

В первом периоде ни одной из команд не удалось вырваться вперед — на перерыв соперники ушли с нулями на табло.

Первую шайбу в ворота «Сокола» отправил китайский игрок Райли Шин, но уже спустя несколько минут красноярцы повели в счете благодаря дублю Алексея Князева — 2:1. В третьем периоде Григорий Мищенко сделал пас на дальнюю штангу — его замкнул Артур Болтанов, что позволило «Соколу» спокойно довести матч до победы. 

Отметим, что китайские хоккеисты играли с красноярцами довольно агрессивно. Статистика матча показывает, что соперники заработали 53 штрафных минуты, у «Сокола» при этом 12. 

Фото: ХК «Сокол» 

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