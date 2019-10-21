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Красноярка выиграла чемпионат России по бодибилдингу

Главная Спорт
Красноярск
11:16 21 Октября 2019
общество, спорт, красноярск, россия
Автор: Sibnovosti.ru
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19-летняя спортсменка из Красноярска Эльвира Горякина победила соперниц на чемпионате России по бодибилдингу, который состоялся в Перми. Девушка заняла первое место в номинации «Фитнес-бикини среди юниорок».

Красноярка выступает на соревнованиях такого уровня второй год подряд — на прошедшем чемпионате России она также выиграла бронзу в номинации до 162 см. 

«Только сошла со сцены, позвонили родители, а я даже слова сказать не могла. Плакала и все... Самое главное признание - это чувство гордости родителей за тебя», — написала после соревнований красноярка на своей странице в Instagram. 

Напомним, ранее Эльвира Горякина стала абсолютной чемпионкой на турнире Красноярского края

Отметим, что красноярки часто оказываются в лидерах на российских и международных соревнованиях по бодибилдингу. В прошлом году спортсменка Алина Малыхина выиграла чемпионат мира — девушка завоевала «золото» в категории фитнес-бикини до 166 сантиметров. Чемпионат проходил в Польше. 

Фото: el_goryakina / Instagram

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