Красноярка выиграла чемпионат России по бодибилдингу

19-летняя спортсменка из Красноярска Эльвира Горякина победила соперниц на чемпионате России по бодибилдингу, который состоялся в Перми. Девушка заняла первое место в номинации «Фитнес-бикини среди юниорок».

Красноярка выступает на соревнованиях такого уровня второй год подряд — на прошедшем чемпионате России она также выиграла бронзу в номинации до 162 см.

«Только сошла со сцены, позвонили родители, а я даже слова сказать не могла. Плакала и все... Самое главное признание - это чувство гордости родителей за тебя», — написала после соревнований красноярка на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее Эльвира Горякина стала абсолютной чемпионкой на турнире Красноярского края.

Отметим, что красноярки часто оказываются в лидерах на российских и международных соревнованиях по бодибилдингу. В прошлом году спортсменка Алина Малыхина выиграла чемпионат мира — девушка завоевала «золото» в категории фитнес-бикини до 166 сантиметров. Чемпионат проходил в Польше.

Фото: el_goryakina / Instagram