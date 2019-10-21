Боксер Рой Джонс-младший приедет в Красноярск на этой неделе

Объявлена дата приезда в Красноярск легенды мирового бокса Роя Джонса-младшего. Он прилетит в краевой центр в среду, 23 октября, чтобы принять участие в финале своего социального проекта «Путь к абсолютной победе». Это акция, направленная на поиск «следующего великого чемпиона в боксе».

Организаторы в течение месяца принимали заявки на участие от юных спортсменов в возрасте от 10 до 17 лет, чтобы выбрать среди них лучших. В конкурсе участвуют более 400 человек.

Финал проекта состоится в пятницу, 25 октября, в Доме спорта имени Михаила Дворкина в Красноярске. В этот день Рой Джонс-младший лично проведет открытую тренировку для участников и автограф-сессию для всех желающих. 27 октября финал проекта состоится в Иркутске, легендарный боксер также посетит сибирский город, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.