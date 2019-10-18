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Ледовый стадион «Енисей» в Красноярске открывают для массовых катаний

Главная Спорт
Красноярск
08:45 18 Октября 2019
спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Самая большая ледовая площадка в Красноярском крае — крытый стадион «Енисей» — теперь доступен для массовых катаний. Выйти на лед красноярцы смогут уже в эти выходные. В субботу, 19 октября, стадион открыт с 17:00 до 19:00, в воскресенье – с 17:15 до 19:15.

Расписание массовых катаний будет плавающим, в зависимости от графика игр и тренировок спортсменов. 

Услуг проката коньков и заточки на «Енисее» пока не предусмотрено. Возможно, в следующем сезоне эти опции включат. Для посетителей работает лишь гардероб.

Стоимость катания для взрослого составляет 250 рублей, билеты для детей от 3 до 14 лет, а также для посетителей старше 60 лет - 150 рублей, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, ранее руководство правобережной «Платинум-Арены» сообщило, что массовые катания на коньках отменены до конца года из-за плотного графика концертов, тренировок и соревнований в спортобъекте.

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