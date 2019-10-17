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Проект развития лыжного спорта в Красноярске отмечен на всероссийском конкурсе в Сочи

Главная Спорт
Красноярск
08:39 17 Октября 2019
спорт, общество, конкурс
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Проект развития лыжного спорта в Красноярске стал победителем первого этапа всероссийского смотра-конкурса в Сочи. Авторы проекта – сотрудники спортивной школы «Сибиряк». По их задумке, для популяризации лыжных гонок среди красноярцев необходимо построить лыжные базы практически во всех районах города, а также увеличить количество занятий на лыжах в школах. Также авторы указывают на необходимость организации мастер-классов и занятий с населением Красноярска. 

«Проект «Лыжное просвещение» направлен на улучшение условий для занятий физической культурой и массовым спортом для всех категорий и групп населения. Особый акцент в проекте сделан на повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта по месту проживания граждан, а также на улучшение качества подготовки спортивного резерва», — отметили в пресс-службе администрации города.

Финал всероссийского конкурса состоится в феврале 2020 года в Москве, передает корреспондент Sibnovosti.ru. Его цель — отбор наиболее успешных практик управления муниципальными образованиями, учреждениями и предприятиями, доведение информации о лучших проектах до заинтересованных структур государственной власти и частного бизнеса.

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