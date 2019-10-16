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Участница Универсиады-2019 в Красноярске дисквалифицирована за допинг

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Красноярск
16:24 16 Октября 2019
общество, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Российская фигуристка Александра Кошевая дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил во время зимней Универсиады-2019 в Красноярске. Срок дисквалификации — два года. Об этом пишут СМИ со ссылкой на международный союз конькобежцев.  

Эксперты взяли пробы у Кошевой во время студенческих игр в краевом центре. Анализ показал наличие торасемида — он относится к классу диуретиков. Сама спортсменка уже прокомментировала результаты проверки. Девушка призналась, что использовала препарат для снятия отека ноги, но не знала о том, что он запрещен. Свою ошибку фигуристка признала. 

Напомним, Александра Кошевая выступала на Универсиаде-2019 в Красноярске вместе с фигуристом Дмитрием Бушлановым. Они завоевали бронзовые медали. Теперь спортсмены могут лишиться наград — по правилам FISU положительные допинг-пробы предусматривают обязательную аннуляцию результатов. 

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