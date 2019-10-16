Участница Универсиады-2019 в Красноярске дисквалифицирована за допинг

Российская фигуристка Александра Кошевая дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил во время зимней Универсиады-2019 в Красноярске. Срок дисквалификации — два года. Об этом пишут СМИ со ссылкой на международный союз конькобежцев.

Эксперты взяли пробы у Кошевой во время студенческих игр в краевом центре. Анализ показал наличие торасемида — он относится к классу диуретиков. Сама спортсменка уже прокомментировала результаты проверки. Девушка призналась, что использовала препарат для снятия отека ноги, но не знала о том, что он запрещен. Свою ошибку фигуристка признала.