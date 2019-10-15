Тренер академии ФК «Барселона» исполнил мечту двух юных футболистов из Норильска

Двое юных футболистов из Норильска поедут в Барселону, где посмотрят на игру одноименного клуба. Спортсменов отобрали в рамках тренировок с испанским наставником академии Альбертом Фернандесом Баталья. Он впервые посетил заполярный город.

Тренер прилетел в Норильск ради съемок фильма. Главная тема — мечта простых парней, которые хотят повторить сумасшедший успех Месси или Роналду. Место для съемок было выбрано не случайно.

«Это один из самых северных городов в мире. И мы хотели донести до нашей аудитории, что маленькие мальчики, даже из небольших городов, с суровым климатом, могут достичь высот в футболе», — рассказала одна из организаторов съемок Анастасия Казакова.

Альберт Баталья отметил хорошую физическую подготовку юных футболистов, он посоветовал им подтянуть технические и тактические навыки. За границей во время тренировок этому уделяется больше времени.

Для участия в необычном формате тренировок отобрали футболистов разного возраста — с 2003 по 2006 годы рождения. Игра, которая стала итогом двух тренировочных дней, определила команду-победителя. Двум игрокам повезло чуть больше — они поедут в Барселону. Русал Меликов и Влад Яковлев посетят испанский город до конца этого года.