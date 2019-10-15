Максим Уразов стал гендиректором Российского студенческого спортивного союза

Глава дирекции зимней Универсиады-2019 Максим Уразов покинул свой пост. Он перешел в Российский студенческий спортивный союз, где занял должность генерального директора (РССС).

Российский студенческий спортивный союз — это общественная организация, объединяющая 64 региональных отделения в восьми федеральных округах России. Образован в 1993 году.

Бывший руководитель дирекции всемирных спортивных игр будет совмещать работу в федеральной организации с деятельностью в оргкомитете, который отвечает за проведение в Красноярском крае крупных спортивных и социальных мероприятий. В союзе Уразов начнет реализацию международных проектов под эгидой FISU и займется развитием студенческого спорта.

Напомним, Уразов занимал пост главы дирекции Универсиады-2019 в Красноярске с июня 2014 года.