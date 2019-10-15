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Максим Уразов стал гендиректором Российского студенческого спортивного союза

Главная Спорт
Красноярск
14:18 15 Октября 2019
общество, назначения, универсиада
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Глава дирекции зимней Универсиады-2019 Максим Уразов покинул свой пост. Он перешел в Российский студенческий спортивный союз, где занял должность генерального директора (РССС). 

Российский студенческий спортивный союз — это общественная организация, объединяющая 64 региональных отделения в восьми федеральных округах России. Образован в 1993 году. 

Бывший руководитель дирекции всемирных спортивных игр будет совмещать работу в федеральной организации с деятельностью в оргкомитете, который отвечает за проведение в Красноярском крае крупных спортивных и социальных мероприятий. В союзе Уразов начнет реализацию международных проектов под эгидой FISU и займется развитием студенческого спорта. 

Напомним, Уразов занимал пост главы дирекции Универсиады-2019 в Красноярске с июня 2014 года.

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