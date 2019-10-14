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Волейбольный «Енисей» вышел в полуфинал Кубка России

Главная Спорт
Красноярск
10:11 14 Октября 2019
спорт, общество, игра
Автор: Sibnovosti.ru
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«Енисей» завершил победой домашний этап кубка России по волейболу. Красноярцы переиграли «Владимир» со счетом 3:1 (26:28, 25:17, 25:21, 25:17). Самым результативным игроком матча стал диагональный «Енисея» Антон Мысин – он набрал 30 очков, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу команды.

«Как я уже говорил ранее, у команды не было спарринга, поэтому в первом этапе мы только пытались сыграться. Здесь на домашней площадке выступили уже лучше, но еще есть много, над чем стоит работать. Заключительный матч для нас уже мало что значил, поэтому дали возможность поиграть всем, кто до этого был меньше задействован. В основном по ходу домашнего тура мы продолжали смотреть всех игроков, кто в какой форме находится. В первую очередь посмотрели на легионеров, которые к нам присоединились», — отметил главный тренер ВК «Енисей» Александр Климкин. 

В других матчах игрового дня «Динамо-Ло» переиграл «Грозный». Итог встречи — 3:0 (25:21, 25:15, 25:23). «Зенит-Казань» одержал победу над командой «Трансгаз Ставрополь» — 3:0 (25:19, 29:27, 26:24).

Фото: МВК «Енисей» 

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