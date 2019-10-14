«Красный Яр» стал десятикратным обладателем Кубка России по регби

«Красный Яр» на стадионе «Авангард» в Красноярске переиграл «Енисей-СТМ» в матче за Кубок России по регби. В финале турнира яровцы победили основного соперника со счетом 19:17. Это десятая победа клуба в Кубке страны.

Удача была на стороне левобережных с первых минут матча – Юрий Кушнарев открыл счет. Позже он увеличил преимущество команды - 0:6. «Енисей-СТМ» ответил попыткой Алексея Щербаня и реализацией Александра Будыченко.

«Кушнарев ввел «Яр» вперед. Но затем ошибся в передаче и Джереми Джордаан убежал со своей половины поля. Будыченко забил реализацию и на перерыв команды ушли при счете 14:9 в пользу «Енисея-СТМ», — сообщили об итогах первого тайма в пресс-службе «тяжелой машины».

Во втором периоде СТМ остался в меньшинстве из-за красной карточки, которую судья показал Улдису Саулите. «Красный Яр» в полной мере воспользовался этим моментом и сумел не только сравнять счет, но и вырвать преимущество, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фото: «Красный Яр»