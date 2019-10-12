12 октября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Футбольный «Енисей» сыграл вничью с «Армавиром»

Главная Спорт
Красноярск
21:01 12 Октября 2019
футбол, енисей, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Футбольный «Енисей» сыграл вничью с «Армавиром». Матч состоялся сегодня в крытом манеже «Футбол Арена «Енисей» и собрал больше двух тысяч болельщиков. Уже на третьей минуте красноярцы пропустили нелепый гол и были вынуждены отыгрываться. Однако качественной игры в атаке зрители так и не увидели.

В начале второго тайма гости остались в меньшинстве. Но и это не придало атакам хозяев никакой силы. Лишь вышедший за 15 минут до финального свистка капитан команды Александр Харитонов сумел связать центр поля. Именно после его деликатного пропуска мяча защитник «Енисея» Константин Савичев пробил в дальний угол и сравнял счет.

«Нам мало ничейного результата. Я думаю, удовлетворенности ни у кого нет. Посмотрели в игре молодого парня – Матвея Ужгина, у него есть потенциал. Для того, чтобы он стал хорошим футболистом, нужно время. Сделали некоторые перестановки по сравнению с предыдущим матчем. Было понимание, что определенный риск есть. По отдаче сказать сложно, но по качеству игры вопросы есть», - заявил после игры главный тренер красноярцев Юрий Газзаев.

Следующий матч «Енисей» проведет на выезде - 19 октября во Владивостоке команда сыграет с «Лучом».

Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Футбольный «Енисей» начинает принимать соперников в манеже

Футбольный «Енисей» начинает принимать соперников в манеже

9 Октября 2019 г.
Первая игра состоится в субботу, 12 октября
Новости Красноярска: В «Арене Платинум» до конца года отменены массовые катания на коньках

В «Арене Платинум» до конца года отменены массовые катания на коньках

8 Октября 2019 г.
Ледовая арена сильно загружена
Новости Красноярска: «Енисей-СТМ» переиграл «Красный Яр» в регулярном чемпионате России по регби

«Енисей-СТМ» переиграл «Красный Яр» в регулярном чемпионате России по регби

8 Октября 2019 г.
Итог встречи - 23:20
Новости Красноярска: «Енисей» - «Химки»: баскетбольный матч

«Енисей» - «Химки»: баскетбольный матч

7 Октября 2019 г.
Красноярцы проиграли гостям
Новости Красноярска: Баскетбольный «Енисей» уступил «Химкам» в Красноярске

Баскетбольный «Енисей» уступил «Химкам» в Красноярске

7 Октября 2019 г.
Счет встречи — 86:106
Новости Красноярска: Футбольный «Енисей» победил в Нижнем Новгороде

Футбольный «Енисей» победил в Нижнем Новгороде

6 Октября 2019 г.
Красноярцы выиграли 3:1
Новости компаний
11/10
Сбербанк рассказал про работу с эскроу-счетами на конференции «Риэлторы. Банки. Застройщики»
08/10
Ребят из мастерской «Трудово» наградили в Сбербанке
08/10
В Сбербанке состоялся фестиваль бизнес-игр «Компетенции будущего»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярец продает нашумевший памятник Борису Ельцину

Красноярец продает нашумевший памятник Борису Ельцину

7 Октября 2019 г.
Скульптура на двухметровом гранитном пьедестале сейчас находится в рестобаре
Новости Красноярска: Красноярскую чиновницу поймали на взятке

Красноярскую чиновницу поймали на взятке

7 Октября 2019 г.
Заместителя главы департамента имущества и земельных отношений отправили под арест
Новости Красноярска: ФСБ сообщила о деятельности преступной группы в администрации Красноярска

ФСБ сообщила о деятельности преступной группы в администрации Красноярска

8 Октября 2019 г.
Должностные лица совершали незаконные сделки с муниципальным имуществом
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356