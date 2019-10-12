Футбольный «Енисей» сыграл вничью с «Армавиром». Матч состоялся сегодня в крытом манеже «Футбол Арена «Енисей» и собрал больше двух тысяч болельщиков. Уже на третьей минуте красноярцы пропустили нелепый гол и были вынуждены отыгрываться. Однако качественной игры в атаке зрители так и не увидели.

В начале второго тайма гости остались в меньшинстве. Но и это не придало атакам хозяев никакой силы. Лишь вышедший за 15 минут до финального свистка капитан команды Александр Харитонов сумел связать центр поля. Именно после его деликатного пропуска мяча защитник «Енисея» Константин Савичев пробил в дальний угол и сравнял счет.

«Нам мало ничейного результата. Я думаю, удовлетворенности ни у кого нет. Посмотрели в игре молодого парня – Матвея Ужгина, у него есть потенциал. Для того, чтобы он стал хорошим футболистом, нужно время. Сделали некоторые перестановки по сравнению с предыдущим матчем. Было понимание, что определенный риск есть. По отдаче сказать сложно, но по качеству игры вопросы есть», - заявил после игры главный тренер красноярцев Юрий Газзаев.

Следующий матч «Енисей» проведет на выезде - 19 октября во Владивостоке команда сыграет с «Лучом».