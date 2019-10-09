Футбольный «Енисей» начинает принимать соперников в манеже

Футбольный «Енисей» объявил о переносе матчей с Центрального стадиона в манеж «Футбол-Арена Енисей» по ул. Новгородская, 5. Первая игра состоится в субботу, 12 октября, в 17:00. В рамках 17-го тура Олимп-Первенства ФНЛ красноярцы сыграют с «Армавиром». Продажа билетов уже стартовала.

Футболисты «Енисея» постараются одержать победу в предстоящем матче и тем самым поздравить директора клуба Дениса Рубцова с юбилеем — руководителю накануне исполнилось 50 лет.

Отметим, что Рубцова лично поздравил президент РФС Александр Дюков:

«Примите от лица Российского футбольного Союза и от меня лично поздравления с юбилеем. Уверен, что ваш высокий профессионализм, прекрасные деловые и человеческие качества, умение новаторски решать поставленные задачи и нацеленность на результат будут в дальнейшем надежным залогом для новых успехов и побед», — отметил в своем поздравлении Дюков.

Он пожелал Рубцову здоровья и осуществления всех намеченных планов.

Фото: ФК «Енисей»