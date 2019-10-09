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Футбольный «Енисей» начинает принимать соперников в манеже

Главная Спорт
Красноярск
14:00 9 Октября 2019
красноярск, спорт, енисей
Автор: Sibnovosti.ru
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Футбольный «Енисей» объявил о переносе матчей с Центрального стадиона в манеж «Футбол-Арена Енисей» по ул. Новгородская, 5. Первая игра состоится в субботу, 12 октября, в 17:00. В рамках 17-го тура Олимп-Первенства ФНЛ красноярцы сыграют с «Армавиром». Продажа билетов уже стартовала.

Футболисты «Енисея» постараются одержать победу в предстоящем матче и тем самым поздравить директора клуба Дениса Рубцова с юбилеем — руководителю накануне исполнилось 50 лет.

Отметим, что Рубцова лично поздравил президент РФС Александр Дюков: 

«Примите от лица Российского футбольного Союза и от меня лично поздравления с юбилеем. Уверен, что ваш высокий профессионализм, прекрасные деловые и человеческие качества, умение новаторски решать поставленные задачи и нацеленность на результат будут в дальнейшем надежным залогом для новых успехов и побед», — отметил в своем поздравлении Дюков. 

Он пожелал Рубцову здоровья и осуществления всех намеченных планов.

Футбольный «Енисей» начинает принимать соперников в манеже

Фото: ФК «Енисей» 

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