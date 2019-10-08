В «Арене Платинум» до конца года отменены массовые катания на коньках

Массовых катаний на коньках в правобережной «Арене Платинум» пока не будет. Это связано с сильной загруженностью ледовой арены. Жителям правого берега необходимо подождать с фигурным катанием до следующего года, либо заниматься любимым видом спорта в левобережных ледовых комплексах, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Из-за того, что у нас очень плотный график — у нас бесконечно то концерты, то мероприятия, у нас еще базируется хоккейный клуб «Сокол» и молодежка «Рыси», кроме того у нас состоится еще Чемпионат России по фигурному катанию в конце декабря. Арена уйдет на подготовку к этому мероприятию примерно 12 декабря — просто физически времени для проведения массовых катаний нет», — сообщила в интервью радио «Красноярск-Главный» коммерческий директор «Арены Платинум» Екатерина Карпеко.

В дирекции ледовой арены пообещали, что в новогодние праздники предоставят возможность покататься на коньках на крытой площадке.