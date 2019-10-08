8 октября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В «Арене Платинум» до конца года отменены массовые катания на коньках

Главная Спорт
Красноярск
10:55 8 Октября 2019
общество, красноярск, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Массовых катаний на коньках в правобережной «Арене Платинум» пока не будет. Это связано с сильной загруженностью ледовой арены. Жителям правого берега необходимо подождать с фигурным катанием до следующего года, либо заниматься любимым видом спорта в левобережных ледовых комплексах, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Из-за того, что у нас очень плотный график — у нас бесконечно то концерты, то мероприятия, у нас еще базируется хоккейный клуб «Сокол» и молодежка «Рыси», кроме того у нас состоится еще Чемпионат России по фигурному катанию в конце декабря. Арена уйдет на подготовку к этому мероприятию примерно 12 декабря — просто физически времени для проведения массовых катаний нет», — сообщила в интервью радио «Красноярск-Главный» коммерческий директор «Арены Платинум» Екатерина Карпеко.

В дирекции ледовой арены пообещали, что в новогодние праздники предоставят возможность покататься на коньках на крытой площадке.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «Енисей-СТМ» переиграл «Красный Яр» в регулярном чемпионате России по регби

«Енисей-СТМ» переиграл «Красный Яр» в регулярном чемпионате России по регби

8 Октября 2019 г.
Итог встречи - 23:20
Новости Красноярска: «Енисей» - «Химки»: баскетбольный матч

«Енисей» - «Химки»: баскетбольный матч

7 Октября 2019 г.
Красноярцы проиграли гостям
Новости Красноярска: Баскетбольный «Енисей» уступил «Химкам» в Красноярске

Баскетбольный «Енисей» уступил «Химкам» в Красноярске

7 Октября 2019 г.
Счет встречи — 86:106
Новости Красноярска: Футбольный «Енисей» победил в Нижнем Новгороде

Футбольный «Енисей» победил в Нижнем Новгороде

6 Октября 2019 г.
Красноярцы выиграли 3:1
Новости Красноярска: В Ачинске прошел «звездный» мастер-класс для юных борцов

В Ачинске прошел «звездный» мастер-класс для юных борцов

4 Октября 2019 г.
Тренировку провела спортсменка Ольга Хорошавцева
Новости Красноярска: Красноярск претендует на проведение Чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году

Красноярск претендует на проведение Чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году

4 Октября 2019 г.
Краевой центр презентовали в Цюрихе
Новости компаний
04/10
20 школьников этой осенью начнут обучение в школе будущего
02/10
В СибГУ им. М.Ф. Решетнева начался отбор на целевую подготовку специалистов для СИБУРа
01/10
Красноярских энергетиков наградили за ликвидацию последствий взрывов в Ачинске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Локомотив столкнулся с грузовиком на юге Красноярского края

Локомотив столкнулся с грузовиком на юге Красноярского края

4 Октября 2019 г.
Пострадал водитель КамАЗа
Новости Красноярска: На красноярской набережной может появиться еще один Речной вокзал

На красноярской набережной может появиться еще один Речной вокзал

4 Октября 2019 г.
Проект пока вызывает сомнения у депутатов
Новости Красноярска: Красноярцы озвучили зарплату мечты

Красноярцы озвучили зарплату мечты

7 Октября 2019 г.
Опрос провели аналитики портала по поиску работы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356