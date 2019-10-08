«Енисей-СТМ» переиграл «Красный Яр» в регулярном чемпионате России по регби

Противостояние постоянных соперников «Енисея СТМ» и «Красного Яра» в рамках регулярного чемпионата России по регби завершилось победой «тяжелой машины». Игра закончилась с небольшим отрывом — 23:20 .

«Матч собрал почти полный стадион и стал истинным украшением российского первенства. Над командами не довлело турнирное положение и «Енисей-СТМ» с «Красным Яром» выдали спектакль. Весь матч шел как на качелях», — рассказали об атмосфере игры в пресс-службе «Енисея СТМ».

Счет открыли хозяева поля и длительнее время сохраняли лидерство – к середине первого тайма на табло горело 12:6 в пользу «тяжелой машины», но заем яровцы пошли в отрыв и завершили период со счетом 12:13.

Во втором тайме регбисты «Енисея СТМ» стали стремительно отыгрываться, не давая соперникам заработать ни одного очка. В итоге счет составил 20:13. Однако такой отрыв только мобилизовал «Красный Яр» и команда сравняла счет - 20:20, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Победу «Енисею-СТМ» принес штрафной Будыченко на последних минутах - 23:20 - победа «тяжелой машины»! «Енисей-СТМ» прервал трехматчевую серию поражений от своих самых принципиальных соперников», - отметили в пресс-службе «тяжелой машины».

Следующее красноярское дерби состоится 13 октября в 17:00 на стадионе «Авангард».

Фото: «Енисей-СТМ»