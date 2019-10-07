7 октября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Баскетбольный «Енисей» уступил «Химкам» в Красноярске

Главная Спорт
Красноярск
09:41 7 Октября 2019
спорт, красноярск, игра
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Баскетбольный «Енисей» проиграл домашний матч Единой Лиги ВТБ подмосковным «Химкам». Встреча в Красноярске завершилась со счетом 86:106.

Первая четверть проходила на равных – преимущество гостей составляло всего три очка (26:29). В следующих периодах отрыв «Химок» нарастал — 46:55.

В третьей двадцатиминутке «Химки» усилили напор и завершили период со счетом 63:78. Матч закончился со счетом 106:86 в пользу подмосковной команды. Больше всех очков по итогам матча набрал лидер «Химок» Алексей Швед (22). 

Следующую домашнюю игру «Енисей» проведет 19 октября в 18:00 в «Арене.Север». Красноярцы встретятся с саратовским «Автодором», передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фото: БК «Енисей» 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «Енисей» - «Химки»: баскетбольный матч

«Енисей» - «Химки»: баскетбольный матч

7 Октября 2019 г.
Красноярцы проиграли гостям
Новости Красноярска: Футбольный «Енисей» победил в Нижнем Новгороде

Футбольный «Енисей» победил в Нижнем Новгороде

6 Октября 2019 г.
Красноярцы выиграли 3:1
Новости Красноярска: В Ачинске прошел «звездный» мастер-класс для юных борцов

В Ачинске прошел «звездный» мастер-класс для юных борцов

4 Октября 2019 г.
Тренировку провела спортсменка Ольга Хорошавцева
Новости Красноярска: Красноярск претендует на проведение Чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году

Красноярск претендует на проведение Чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году

4 Октября 2019 г.
Краевой центр презентовали в Цюрихе
Новости Красноярска: Красноярские регбистки примут участие в играх Мировой Серии в США

Красноярские регбистки примут участие в играх Мировой Серии в США

3 Октября 2019 г.
В национальную команду вошли четыре красноярки
Новости Красноярска: На Чемпионат России по фигурному катанию в Красноярск приедут мировые звезды

На Чемпионат России по фигурному катанию в Красноярск приедут мировые звезды

3 Октября 2019 г.
Красноярцы увидят Загитову, Медведеву и Туктамышеву
Новости компаний
04/10
20 школьников этой осенью начнут обучение в школе будущего
02/10
В СибГУ им. М.Ф. Решетнева начался отбор на целевую подготовку специалистов для СИБУРа
01/10
Красноярских энергетиков наградили за ликвидацию последствий взрывов в Ачинске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Эксперты озвучили средний заработок учителей и ученых в Красноярске

Эксперты озвучили средний заработок учителей и ученых в Красноярске

4 Октября 2019 г.
За границей специалистам предлагают в несколько раз больше
Новости Красноярска: В Красноярске готовят к открытию новую платформу «Городской электрички»

В Красноярске готовят к открытию новую платформу «Городской электрички»

2 Октября 2019 г.
Она появится в микрорайоне «Тихие зори»
Новости Красноярска: Красноярцам рекомендовали сменить летнюю резину на зимнюю к концу октября

Красноярцам рекомендовали сменить летнюю резину на зимнюю к концу октября

2 Октября 2019 г.
Установится гололед
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356