Баскетбольный «Енисей» уступил «Химкам» в Красноярске

Баскетбольный «Енисей» проиграл домашний матч Единой Лиги ВТБ подмосковным «Химкам». Встреча в Красноярске завершилась со счетом 86:106.

Первая четверть проходила на равных – преимущество гостей составляло всего три очка (26:29). В следующих периодах отрыв «Химок» нарастал — 46:55.

В третьей двадцатиминутке «Химки» усилили напор и завершили период со счетом 63:78. Матч закончился со счетом 106:86 в пользу подмосковной команды. Больше всех очков по итогам матча набрал лидер «Химок» Алексей Швед (22).

Следующую домашнюю игру «Енисей» проведет 19 октября в 18:00 в «Арене.Север». Красноярцы встретятся с саратовским «Автодором», передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фото: БК «Енисей»