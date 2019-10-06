Футбольный «Енисей» победил в Нижнем Новгороде

Футбольный «Енисей» в Нижнем Новгороде одержал победу в очередном туре ФНЛ. Она стала третьей в этом сезоне и второй подряд.

Красноярцы пропустили уже на третьей минуте встрече, однако уже к концу первого тайма успели не только отыграться, но и выйти вперед. Голы на счету Ломакина и Савичева. Финальную точку в матче во втором тайме поставил Артур Саркисов - 3:1.

«Не по игре, а в целом по результату, конечно, доволен. Знали, что здесь крепкая команда из футболистов, которые поиграли на хорошем уровне, поэтому готовились к ним, как каждая команда готовится к следующим встречам. Надо отдать должное нашей команде - во всех эпизодах играли так, как договорились. Хотя к некоторым моментам были вопросы. Конечно, нам надо продолжать работать. Но, в целом, считаю, если матч рассматривать, то забили логичные голы. Правильно среагировали на пропущенный мяч. Это вторая игра, когда команда правильно действовала на подобную ситуацию. Продолжали играть и логично забили», - заявил после матча главный тренер команды Юрий Газзаев.

Следующая игра пройдет 12 октября в футбольном манеже - в гости к красноярцам приедет «Армавир».