В Ачинске прошел «звездный» мастер-класс для юных борцов

Трехкратная чемпионка России по вольной борьбе, мастер спорта международного класса Ольга Хорошавцева провела тренировку для юных ачинцев. Мастер-класс прошел в новом дворце борьбы им. Миндиашвили, сообщили в ачинской администрации.

Именитую спортсменку лично поприветствовал глава города Илай Ахметов — он вручил чемпионке премию за высокие достижения.

«Отрадно видеть здесь в новом, современном зале Ольгу Хорошавцеву, которая, достигнув мирового уровня, всегда помнит о своей малой родине и часто посещает родной Ачинск», — сказал мэр.

Отметим, что Ольга Хорошавцева является воспитанницей ачинской школы Олимпийского резерва по единоборствам. В сентябре текущего года она завоевала бронзу в категории до 55 кг на чемпионате мира по вольной борьбе в Нур-Султане.

Фото: мэрия Ачинска