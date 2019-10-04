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В Ачинске прошел «звездный» мастер-класс для юных борцов

Главная Спорт
Красноярск
13:46 4 Октября 2019
общество, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
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Трехкратная чемпионка России по вольной борьбе, мастер спорта международного класса Ольга Хорошавцева провела тренировку для юных ачинцев. Мастер-класс прошел в новом дворце борьбы им. Миндиашвили, сообщили в ачинской администрации. 

Именитую спортсменку лично поприветствовал глава города Илай Ахметов — он вручил чемпионке премию за высокие достижения. 

«Отрадно видеть здесь в новом, современном зале Ольгу Хорошавцеву, которая, достигнув мирового уровня, всегда помнит о своей малой родине и часто посещает родной Ачинск», — сказал мэр. 

Отметим, что Ольга Хорошавцева является воспитанницей ачинской школы Олимпийского резерва по единоборствам. В сентябре текущего года она завоевала бронзу в категории до 55 кг на чемпионате мира по вольной борьбе в Нур-Султане. 

Фото: мэрия Ачинска

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