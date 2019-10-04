Красноярск претендует на проведение Чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году

В Международной федерации лыжного спорта (FIS) в Цюрихе презентовали Красноярск как город, претендующий на проведение Чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году. В Швейцарию отправились председатель краевого правительства Юрий Лапшин, представитель оргкомитета красноярской заявки Максим Уразов и специалисты Федерации фристайла России. В качестве аргументов, подтверждающих право Красноярска на проведение соревнований международного уровня, названы: развития спортивная инфраструктура, которая досталась городу в наследство от Универсиады-2019, новый аэропорт, обновленный гостиничный фонд, современные медицинские корпуса. Кроме того, в краевом центре запланировано проведение крупных международных турниров по фристайлу, керлингу, волейболу и спортивной борьбе.

«У Красноярского края богатая спортивная история и богатый опыт в проведении соревнований различного уровня. Безусловно, новой вехой для нас стала Зимняя универсиада-2019, которая подтвердила, что Красноярск готов принимать самые крупные мировые турниры. По итогам мы получили множество положительных отзывов из разных стран, а Студенческие игры признаны лучшими в истории зимних универсиад. За годы подготовки к Играм мы приобрели бесценный опыт, который активно будет использоваться и дальше», – отметил Максим Уразов.

Спортивный чиновник добавил, что провести соревнования по фристайлу планируют в кластере «Сопка», где оборудованы шесть соревновательных трасс для чемпионата мира по фристайлу и сноуборду.

Организаторов чемпионата мира по фристайлу и сноуборду 2025 года совет FIS выберет на 52-м конгрессе в мае 2020 года в Таиланде, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.