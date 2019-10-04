4 октября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярск претендует на проведение Чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году

Главная Спорт
Красноярск
10:43 4 Октября 2019
фристайл, сноуборд, чемпионат мира, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Международной федерации лыжного спорта (FIS) в Цюрихе презентовали Красноярск как город, претендующий на проведение Чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году. В Швейцарию отправились председатель краевого правительства Юрий Лапшин, представитель оргкомитета красноярской заявки Максим Уразов и специалисты Федерации фристайла России. В качестве аргументов, подтверждающих право Красноярска на проведение соревнований международного уровня, названы: развития спортивная инфраструктура, которая досталась городу в наследство от Универсиады-2019, новый аэропорт, обновленный гостиничный фонд, современные медицинские корпуса. Кроме того, в краевом центре запланировано проведение крупных международных турниров по фристайлу, керлингу, волейболу и спортивной борьбе.

«У Красноярского края богатая спортивная история и богатый опыт в проведении соревнований различного уровня. Безусловно, новой вехой для нас стала Зимняя универсиада-2019, которая подтвердила, что Красноярск готов принимать самые крупные мировые турниры. По итогам мы получили множество положительных отзывов из разных стран, а Студенческие игры признаны лучшими в истории зимних универсиад. За годы подготовки к Играм мы приобрели бесценный опыт, который активно будет использоваться и дальше», – отметил Максим Уразов.

Спортивный чиновник добавил, что провести соревнования по фристайлу планируют в кластере «Сопка», где оборудованы шесть соревновательных трасс для чемпионата мира по фристайлу и сноуборду.

Организаторов чемпионата мира по фристайлу и сноуборду 2025 года совет FIS выберет на 52-м конгрессе в мае 2020 года в Таиланде, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярские регбистки примут участие в играх Мировой Серии в США

Красноярские регбистки примут участие в играх Мировой Серии в США

3 Октября 2019 г.
В национальную команду вошли четыре красноярки
Новости Красноярска: На Чемпионат России по фигурному катанию в Красноярск приедут мировые звезды

На Чемпионат России по фигурному катанию в Красноярск приедут мировые звезды

3 Октября 2019 г.
Красноярцы увидят Загитову, Медведеву и Туктамышеву
Новости Красноярска: В Красноярске состоится первый в России хоккейный матч поколения 60+

В Красноярске состоится первый в России хоккейный матч поколения 60+

1 Октября 2019 г.
Игра назначена на 1 октября
Новости Красноярска: Красноярская ГЭС компании En+ Group стала стартовой площадкой ультрамарафона «Мегаватт трейл»

Красноярская ГЭС компании En+ Group стала стартовой площадкой ультрамарафона «Мегаватт трейл»

30 Сентября 2019 г.
Более 50 участников марафона пробежали 72 км
Новости Красноярска: Житель Красноярска подтянулся 60 раз и стал чемпионом первенства

Житель Красноярска подтянулся 60 раз и стал чемпионом первенства

30 Сентября 2019 г.
Соревнования проводились в 11 возрастных категориях
Новости Красноярска: Футбольный «Енисей» одержал победу над «Мордовией»

Футбольный «Енисей» одержал победу над «Мордовией»

30 Сентября 2019 г.
Счет матча — 2:1
Новости компаний
04/10
20 школьников этой осенью начнут обучение в школе будущего
02/10
В СибГУ им. М.Ф. Решетнева начался отбор на целевую подготовку специалистов для СИБУРа
01/10
Красноярских энергетиков наградили за ликвидацию последствий взрывов в Ачинске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На месте колчаковских казарм в Красноярске создадут исторический центр

На месте колчаковских казарм в Красноярске создадут исторический центр

30 Сентября 2019 г.
Работы планируют начать в 2020 году
Новости Красноярска: В Красноярске ночью сгорела столетняя усадьба

В Красноярске ночью сгорела столетняя усадьба

2 Октября 2019 г.
Никто не пострадал
Новости Красноярска: Красноярский «Енисей» вышел в полуфинал Кубка России по хоккею с мячом

Красноярский «Енисей» вышел в полуфинал Кубка России по хоккею с мячом

29 Сентября 2019 г.
Решающие матчи турнира пройдут в Москве
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356