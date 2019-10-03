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Красноярские регбистки примут участие в играх Мировой Серии в США

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Красноярск
09:45 3 Октября 2019
чемпионат мира, регби, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Четыре воспитанницы красноярских регбийных клубов вошли в национальную сборную для участия в играх Мировой Серии в США. На первый этап соревнований в Глендэйл отправляется Елена Здрокова, Алена Михальцова и Диана Глушенко из «Енисей-СТМ» и Байзат Хамидова из «Красного Яра».

«Сборная России попала в одну группу с Новой Зеландией (победитель Мировой Серии 2018/19), Англией и Японией. Все команды хорошо знакомы нашим девушками», - отметили в пресс-службе краевого Минспорта.

Матчи в рамках первого этапа Мировой Серии состоятся ночью 6 октября, передает корреспондент Sibnovosti.ru. Первая игра с Англией начнется в 0:41 по красноярскому времени. Серия плей-офф стартует в ночь с воскресенья на понедельник.

Отметим, что прошлую Мировую Серию женская сборная России завершила на итоговом восьмом месте.

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