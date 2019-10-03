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На Чемпионат России по фигурному катанию в Красноярск приедут мировые звезды

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Красноярск
08:46 3 Октября 2019
спорт, чемпионат, фигурное, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Звезды мирового фигурного катания в декабре приедут в Красноярск на чемпионат России. Официально подтверждено, что в соревнованиях будут участвовать олимпийская чемпионка и действующая чемпионка мира Алина Загитова, ее вечная соперница – призер Олимпиады и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева, действующая чемпионка Европы Софья Самодурова и другие.

«На красноярский лед выйдет действительно очень звездный состав сборной России, которые будут отбираться на чемпионат Европы и на чемпионат мира. Для горожан и гостей города это будет большой и красочный праздник в течение четырех дней, а для спортсменов – напряженная и острая борьба за медали», - отметила председатель региональной федерации фигурного катания на коньках Алла Песегова.

Больше половины билетов на соревнования проданы. Разбег цен от 300 до трех тысяч рублей. Те, кто не попадут в спорткомплекс, смогут онлайн наблюдать за программой в фан-зонах на острове Татышев и Театральной площади, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Мы скорректировали открытие городских елок, 25 декабря откроется основная елка, а до 23 декабря – районные. Важно, чтобы каждый житель почувствовал атмосферу мероприятия такого уровня. На открытых катках пройдут мастер-классы с именитыми фигуристами. В этом есть и интерес, и потребность наших маленьких горожан», - рассказала руководитель департамента социального развития Наталья Боброва.

Напомним, что чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Красноярске с 26 по 29 декабря 2019 года в «Платинум Арене».

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