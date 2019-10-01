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Капитан сборной России по регби Артемьев: «Меня смущает эта излишняя популярность»

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Красноярск
11:32 1 Октября 2019
кубок, россия, регби, чемпионат мира
Автор: Sibnovosti.ru
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В Японии проходит Кубок мира по регби, где выступает и сборная России. После стартового матча с хозяевами турнира настоящей звездой интернета стал капитан нашей команды, игрок красноярского клуба «Красный Яр» Василий Артемьев. Он дал послематчевое интервью на великолепной английском, приправив его словами на русском и японском языках. Накануне спортсмен пообщался в прямом эфире с ведущими «Острой передачи» на радиостанции «Красноярск Главный».

Как поменялась ваша жизнь после этих двух матчей? Может появились новые подписчики или рекламные контракты?

Если честно, мало, что изменилось. Подписчиков добавилось, да, но в целом меня немного смущает эта излишняя популярность, потому что мы все-таки команда. От меня требовалось только искренне выразить свою мысль после матча, а все остальное делали как я, так и моя команда. Я думаю, все видели, как мы стараемся, как выкладываемся, с какой страстью мы выходим на поле играть.

Впереди Ирландия и Шотландия, какие задачи ставите, как команда? Что станет успехом — занесенная попытка, выигранный тайм или даже матч?

Говорить о выигранном матче с лидерами мирового регби нам рановато. Мы поставили ряд задач на этот турнир. Наша задача — постараться раскрыть свой атакующий потенциал. Этого пока не удалось сделать в первых двух играх. Надо справляться, выдерживать темп, который наверняка будут навязывать нам и ирландцы, и шотландцы. Стараться зарабатывать репутацию неуступчивых русских регбистов и дать повод нашим болельщикам гордиться нами. Последние 12 месяцев подготовки были крайне тяжелыми для всех, поэтому хочется на поле доказать, что время было потрачено не зря.

Как думаете, выступление сборной России поменяет отношение к регби в нашей стране? Появится ли новый импульс развития вашего вида спорта?

Именно к этому мы стремимся. Мы бы очень хотели одержать первую победу, но нам пока не удается. Но мы очень надеемся, что наши выступления и то, что это хорошо освещается в СМИ, поможет вдохновить людей заниматься регби и интересоваться этим видом спорта.

Вы сказали, что приехали на кубок, чтобы заработать уважение? По двум матчам можно об этом судить?

Мы стараемся, чтобы репутация сборной России была на высоком уровне. В каждой игре закладывается этот фундамент. Мы далеки от мировой элиты, хотя этот вид спорта один из самых зрелищных в мире. Мы далеко не все цели реализовали, поэтому в ближайшие две недели мы будем стараться «создавать» новое «лицо» российского регби.

Не секрет, что вы хорошо говорите по-английски? В Красноярске эти навыки используете?

Учился я в Ирландии в средней школе, потом учился там в институте, затем были несколько лет в Англии недалеко от Лондона. Так что практики у меня было много. В Красноярске практика не останавливалась, есть несколько легионеров и тренеров, которые говорят по английски. Я с ними постоянно общаюсь.

 

фото: Федерация регби России

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