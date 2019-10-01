В Красноярске состоится первый в России хоккейный матч поколения 60+

Ветераны хоккея из Красноярского края, Хакасии и Тывы скрестят клюшки на льду «Кристалл-арены». Первый в России товарищеский матч поколения 60+ по случаю Дня пожилого человека состоится 1 октября. Силами померятся команды ветеранов — «Енисейская Сибирь» и «Политехник».

«В составе «Политехника» будут хоккеисты первого состава «Сокола» 1970-х годов Сергей Грушицин и Александр Кулаков. Руководить действиями команды будет Валерий Семин, отец двукратного чемпиона мира по хоккею Александра Семина. За «Енисейскую Сибирь» будут играть футболист и экс-тренер красноярского футбольного клуба «Автомобилист» Юрий Сипкин и главный тренер регбийного клуба «Енисей-СТМ» Александр Первухин», — сообщили в пресс-службе ХК «Сокол».

Всем участникам хоккейного матча более 60 лет, самому старшему спортсмену почти 80. Игра будет состоять из трех таймов по 15 минут, затем последуют послематчевые буллиты. Матч начнется в 11:30. Вход свободный.

Фото: rcsskrsk.ru