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В Красноярске состоится первый в России хоккейный матч поколения 60+

Главная Спорт
Красноярск
11:30 1 Октября 2019
общество, спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Ветераны хоккея из Красноярского края, Хакасии и Тывы скрестят клюшки на льду «Кристалл-арены». Первый в России товарищеский матч поколения 60+ по случаю Дня пожилого человека состоится 1 октября. Силами померятся команды ветеранов — «Енисейская Сибирь» и «Политехник».

«В составе «Политехника» будут хоккеисты первого состава «Сокола» 1970-х годов Сергей Грушицин и Александр Кулаков. Руководить действиями команды будет Валерий Семин, отец двукратного чемпиона мира по хоккею Александра Семина. За «Енисейскую Сибирь» будут играть футболист и экс-тренер красноярского футбольного клуба «Автомобилист» Юрий Сипкин и главный тренер регбийного клуба «Енисей-СТМ» Александр Первухин», — сообщили в пресс-службе ХК «Сокол».

Всем участникам хоккейного матча более 60 лет, самому старшему спортсмену почти 80. Игра будет состоять из трех таймов по 15 минут, затем последуют послематчевые буллиты. Матч начнется в 11:30. Вход свободный.

Фото: rcsskrsk.ru

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