Красноярская ГЭС компании En+ Group стала стартовой площадкой ультрамарафона «Мегаватт трейл»

29 сентября на Красноярской ГЭС компании En+ Group состоялся старт участников ультрамарафона «Мегаватт Трейл». Организатором забега, ставшего уже традиционным, выступил спортивный клуб Красноярского края «Горностай».

Более 50 участников марафона пробежали 72 км – от Красноярской ГЭС до часовни Параскевы Пятницы в Красноярске. Именно эти объекты изображены на десятирублевой купюре, посвященной Красноярску.

Спортсмены стартовали в 9:00, пробежав по верхнему бьефу гидроэлектростанции, далее путь пролегал по территории памятника природы «Мининские столбы». Финишировали участники поздним вечером уже в Красноярске, на вершине Покровской горы.