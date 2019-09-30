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Красноярская ГЭС компании En+ Group стала стартовой площадкой ультрамарафона «Мегаватт трейл»

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Красноярск
12:44 30 Сентября 2019
гэс, забег, энергетика, электростанция
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29 сентября на Красноярской ГЭС компании En+ Group состоялся старт участников ультрамарафона «Мегаватт Трейл». Организатором забега, ставшего уже традиционным, выступил спортивный клуб Красноярского края «Горностай».

Более 50 участников марафона пробежали 72 км – от Красноярской ГЭС до часовни Параскевы Пятницы в Красноярске. Именно эти объекты изображены на десятирублевой купюре, посвященной Красноярску.

Спортсмены стартовали в 9:00, пробежав по верхнему бьефу гидроэлектростанции, далее путь пролегал по территории памятника природы «Мининские столбы». Финишировали участники  поздним вечером уже в Красноярске, на вершине Покровской горы.

Фото: пресс-служба EnGroup.
По материалам пресс-службы EnGroup.

В статье упоминаются:
Организации: Красноярская ГЭС
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