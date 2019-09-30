Житель Красноярска подтянулся 60 раз и стал чемпионом первенства

На выходных в Красноярске определили победителей городского первенства по подтягиванию. Соревнования проводились в 11 возрастных категориях среди мужчин и в абсолютной категории среди женщин.

В этом году первое место занял красноярец Виктор Россинин в возрастной группе 60-69 лет. Он показал результат в 60 подтягиваний, став абсолютным победителем. Чемпион прошлого года Андрей Исыпов из Енисейска (результат 94 раза) не смог принять участие в соревнованиях.

«Буду честен, на перекладине было сложно. Поддержку на площадке оказывали внуки и невестка, которые активно за меня болели. Спасибо им, это придавало мне дополнительных сил», — поделился победитель соревнований среди мужчин 65-летний Виктор Россинин.

В абсолютной категории среди женщин победительницей стала 7-летняя Папст Олеся, которая подтянулась на перекладине 31 раз.

Самым старшим спортсменом первенства города стал постоянный участник соревнований – 90-летний Валентин Киреев, который подтянулся 10 раз.

Фото: Красспорт