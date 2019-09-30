30 сентября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Житель Красноярска подтянулся 60 раз и стал чемпионом первенства

Главная Спорт
Красноярск
12:22 30 Сентября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

На выходных в Красноярске определили победителей городского первенства по подтягиванию. Соревнования проводились в 11 возрастных категориях среди мужчин и в абсолютной категории среди женщин.

В этом году первое место занял красноярец Виктор Россинин в возрастной группе 60-69 лет. Он показал результат в 60 подтягиваний, став абсолютным победителем. Чемпион прошлого года Андрей Исыпов из Енисейска (результат 94 раза) не смог принять участие в соревнованиях. 

«Буду честен, на перекладине было сложно. Поддержку на площадке оказывали внуки и невестка, которые активно за меня болели. Спасибо им, это придавало мне дополнительных сил», — поделился победитель соревнований среди мужчин 65-летний Виктор Россинин.

В абсолютной категории среди женщин победительницей стала 7-летняя Папст Олеся, которая подтянулась на перекладине 31 раз.

Самым старшим спортсменом первенства города стал постоянный участник соревнований – 90-летний Валентин Киреев, который подтянулся 10 раз.

Фото: Красспорт 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярская ГЭС компании En+ Group стала стартовой площадкой ультрамарафона «Мегаватт трейл»

Красноярская ГЭС компании En+ Group стала стартовой площадкой ультрамарафона «Мегаватт трейл»

30 Сентября 2019 г.
Более 50 участников марафона пробежали 72 км
Новости Красноярска: Футбольный «Енисей» одержал победу над «Мордовией»

Футбольный «Енисей» одержал победу над «Мордовией»

30 Сентября 2019 г.
Счет матча — 2:1
Новости Красноярска: Красноярский «Енисей» вышел в полуфинал Кубка России по хоккею с мячом

Красноярский «Енисей» вышел в полуфинал Кубка России по хоккею с мячом

29 Сентября 2019 г.
Решающие матчи турнира пройдут в Москве
Новости Красноярска: Баскетбольный «Енисей» сенсационно обыграл московский ЦСКА в первом матче сезона

Баскетбольный «Енисей» сенсационно обыграл московский ЦСКА в первом матче сезона

28 Сентября 2019 г.
Итоговый счет 80:71
Новости Красноярска: Красноярцев позвали на экстремальное шоу «Большие гонки»

Красноярцев позвали на экстремальное шоу «Большие гонки»

27 Сентября 2019 г.
В воскресенье, 29 сентября, состоится финал
Новости Красноярска: Футбольный «Енисей» против питерского «Зенита»

Футбольный «Енисей» против питерского «Зенита»

26 Сентября 2019 г.
Игра завершилась в пользу гостей
Новости компаний
26/09
Энергетики объяснили вырубку деревьев в Красноярске и предложили пути решения
26/09
Студент СФУ придумал «умную» куртку с GPS-модулем и стал лучшим стартапером
24/09
Сбербанк принял участие в Форуме инклюзивных практик
20/09
СФУ вошел в международный рейтинг вузов «Три миссии университета»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске изменят схему движения на ул. Парашютная

В Красноярске изменят схему движения на ул. Парашютная

26 Сентября 2019 г.
На месте появятся соответствующие дорожные знаки
Новости Красноярска: В одной из квартир Красноярска нашли тела женщины и четырехлетнего ребенка

В одной из квартир Красноярска нашли тела женщины и четырехлетнего ребенка

25 Сентября 2019 г.
Подозреваемого в убийстве уже задержали
Новости Красноярска: В Красноярске экстренно расселяют дом на ул. Малиновского

В Красноярске экстренно расселяют дом на ул. Малиновского

26 Сентября 2019 г.
Он находится в аварийном состоянии
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356