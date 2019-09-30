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Футбольный «Енисей» одержал победу над «Мордовией»

Главная Спорт
Красноярск
10:22 30 Сентября 2019
общество, спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Футбольному «Енисею» удалось прервать длительную серию проигрышных матчей в рамках ФНЛ. Накануне на Центральном стадионе Красноярска «Енисей» обыграл «Мордовию» в 15-м туре Олимп-ФНЛ.

Счет на 13-й минуте открыл нападающий Артем Делькин. Через несколько минут судья назначил пенальти, который гости смогли успешно реализовать. Интрига сохранялась практически до конца матча. Победу «Енисею» принес Роман Бугаев, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В целом, считаю, выиграли закономерно. Другое дело, что в первом тайме нужно было решать все вопросы. Мы повели 1:0, и у нас было достаточно подходов. Но потом соперник забил гол, не создав ни одного момента. Естественно было видно, что пенальти немножко выбил из колеи. В перерыве говорили, что 1:1 – это тоже самое, что 0:0, и надо продолжать играть. В конце матча наше давление воплотилось в гол. Мы выиграли заслуженно, но заставили болельщиков поволноваться», — сказал на пресс-конференции главный тренер ФК «Енисей» Юрий Газзаев.

Следующий матч красноярцы проведут 5 октября. Запланирована выездная встреча с «Нижним Новгородом». По итогам 15 туров ФНЛ «Енисей» заработал 11 очков и находится на 19 строчке турнирной таблицы.

Фото: ФК «Енисей» 

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