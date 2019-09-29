Красноярский «Енисей» вышел в полуфинал Кубка России по хоккею с мячом

Красноярский «Енисей» выиграл турнир в зоне «Восток» Кубка России по хоккею с мячом. В последнем матче первого этапа турнира он одолел кемеровский «Кузбасс», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Инициативой красноярцам, выступавшем на домашнем льду, удалось завладеть не сразу. В начале матча кемеровчане дважды выходили вперед. Но уже после первого тайма исход игры стал ясен – «Енисей» вел 6:2.

Правда, во втором тайме «Кузбасс» выдал удивительный отрезок – четыре забитых гола за восемь минут. Но это произошло уже при счете 9:2 в пользу хозяев. Окончательный итог – 11:6. У красноярцев по три мяча провели Дмитрий Макаров и Сергей Ломанов.

«Енисей» с первого места вышел в финал четырех, который пройдет в Москве 1-3 ноября 2019 года. В полуфинале соперником красноярцев будет архангельский «Водник». Другую пару оставили московское «Динамо» и «СКА-Нефтяник» (Хабаровск).

Фото: сайт хоккейного клуба «Енисей»