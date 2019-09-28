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Баскетбольный «Енисей» сенсационно обыграл московский ЦСКА в первом матче сезона

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Красноярск
20:03 28 Сентября 2019
енисей, баскетбол, цска, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Баскетбольный «Енисей» сенсационно обыграл московский ЦСКА в первом матче сезона. В первой четверти красноярцы играли агрессивно, а у действующих чемпионов Единой лиги ВТБ напротив - не получалось ничего. В итоге десятиминутку «Енисей» закончил с отрывом в девять очков. Вторую и третью четверти хозяева хоть и проиграли, но провели достойно, уступив в общей сложности лишь пять очков.

В последние 10 минут игроки ЦСКА пытались прессинговать и наращивать темп, но «Енисей» здорово оборонялся и забивал свои мячи. Итог встречи - 80:71 в пользу красноярской команды, которая в прошлом розыгрыше Единой лиги ВТБ была лишь девятой.

 

фото: Курбан Метляев

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