Красноярцев позвали на экстремальное шоу «Большие гонки»

В воскресенье, 29 сентября, в Красноярске состоится финал спортивно-экстремального шоу «Большие гонки». За первое место будут бороться 48 участников из разных межнациональных автономий города — они преодолеют сложную полосу препятствий. Мероприятие начнется в 17:00 в центре «Спортэкс».

Участники объединятся в четыре команды — каждая пройдет испытания «Бешеный воркаут», «Переправа», «Кривая гора» и другие, рассказывают организаторы. Программа будет насыщенной.

«Красноярцев приглашают стать зрителями экстремального шоу. Помимо яркой и зрелищной борьбы участников за первое место, каждый желающий сможет принять участие в лотерее с множественными призами от партнеров, сделать памятные фотографии и посетить интерактивные локации», — пояснили организаторы.

В этом году полоса препятствий будет более сложной. Тем не менее, участникам обещают только положительные эмоции.

«Я участвую в «Больших гонках» второй год подряд. В прошлом году стал победителем с командой «Сибирские Медведи». Большие гонки для меня – это просто отличная возможность найти новых друзей, получить море эмоций и проверить себя и свои силы. Я рекомендую всем, начиная от любителей и до профессиональных спортсменов, приходите и участвуйте в проекте. Потому что это уже не просто соревнования, «Большие гонки» - это большая межнациональная семья», — поделился впечатлениями участник спортивно-экстремального шоу 2019 года, Арман Аветисян.

Отметим, что в этом году организаторы включили в концепцию слоган проекта – «Единство разных». Главная идея и цель проекта – укрепление сотрудничества и взаимопонимания между представителями молодежи различных национальностей.

Фото: организаторы «Больших гонок»