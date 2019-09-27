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Красноярцев позвали на экстремальное шоу «Большие гонки»

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Красноярск
10:00 27 Сентября 2019
красноярск, спорт, общество, гонки
Автор: Sibnovosti.ru
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В воскресенье, 29 сентября, в Красноярске состоится финал спортивно-экстремального шоу «Большие гонки». За первое место будут бороться 48 участников из разных межнациональных автономий города — они преодолеют сложную полосу препятствий. Мероприятие начнется в 17:00 в центре «Спортэкс». 

Участники объединятся в четыре команды — каждая пройдет испытания «Бешеный воркаут», «Переправа», «Кривая гора» и другие, рассказывают организаторы. Программа будет насыщенной. 

«Красноярцев приглашают стать зрителями экстремального шоу. Помимо яркой и зрелищной борьбы участников за первое место, каждый желающий сможет принять участие в лотерее с множественными призами от партнеров, сделать памятные фотографии и посетить интерактивные локации», — пояснили организаторы. 

В этом году полоса препятствий будет более сложной. Тем не менее, участникам обещают только положительные эмоции. 

«Я участвую в «Больших гонках» второй год подряд. В прошлом году стал победителем с командой «Сибирские Медведи». Большие гонки для меня – это просто отличная возможность найти новых друзей, получить море эмоций и проверить себя и свои силы. Я рекомендую всем, начиная от любителей и до профессиональных спортсменов, приходите и участвуйте в проекте. Потому что это уже не просто соревнования, «Большие гонки» - это большая межнациональная семья», — поделился впечатлениями участник спортивно-экстремального шоу 2019 года, Арман Аветисян. 

Отметим, что в этом году организаторы включили в концепцию слоган проекта – «Единство разных». Главная идея и цель проекта – укрепление сотрудничества и взаимопонимания между представителями молодежи различных национальностей. 

Фото: организаторы «Больших гонок» 

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