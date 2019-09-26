Питерский «Зенит» обыграл «Енисей» в Красноярске

«Енисей» уступил питерскому «Зениту» в матче 1/16 Олимп-Кубка России. Игра состоялась в Красноярске на Центральном стадионе. Большую часть встречи красноярцам удавалось сохранять лидерство: на 14-ой минуте гол забил воспитанник московского «Спартака» Константин Савичев. Гостям удалось отыграться лишь на 57-й минуте матча - Алексей Сутормин успешно реализовал пенальти. На 63-й минуте мяч в ворота «Енисея» отправил Мак, поставив точку в сложной игре.

По итогам встречи главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что силы и шансы обеих команд были равными.

«Еще до игры говорили, что здесь будет очень сложный матч. Мы играли в гостях, а «Енисей» был предельно мотивирован. У нас большая группа игроков осталась дома в силу разных причин – кто-то по травме, кому-то дали отдохнуть. В первом тайме у «Зенита» может и была некая скованность, в обороне играли не так надежно, как хотелось бы. Во второй половине матча хорошо сыграли и в защите, и в атаке, создавали моменты, смогли забить. Были моменты у нас и в первом тайме, но вместо того, чтобы забить, мы пропустили гол, хоть и красивый, но достаточно случайный. Но мы смогли собраться, проявить характер. Будем готовиться к следующему противостоянию», - резюмировал Семак.

Наставник «Енисей» Юрий Газзаев на послематчевой пресс-конференции отметил, что у красноярской команды была возможность забить голы:

«Конечно, «Зенит» – мастеровитая команда. Жаль, что мы не прошли дальше, но сопернику надо пожелать успехов».

Добавим, что 29 сентября «Енисей» сыграет с «Мордовией» в рамках ФНЛ.

Фото: ФК «Енисей»