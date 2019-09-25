В Красноярске стартует новый баскетбольный сезон

В Красноярске с 28 сентября стартует новый баскетбольный сезон 2019-2020. Мужская команда «Енисей» проведет первый матч в ближайшую субботу в 18:00 в «Арене. Север». Красноярцы примут действующего чемпиона Единой Лиги ВТБ и Евролиги – московский ЦСКА. 6 октября «Енисей» сыграет с клубом «Химки». По итогам предыдущего сезона мужская команда заняла девятое место в турнирной таблице Лиги ВТБ.

Женская команда дебютирует 30 сентября матчем против подмосковной «Спарты энд К». Следующая игра запланирована на 16 октября. Баскетболистки «Енисея» встретятся с клубом Ружомберок (Словакия) в рамках Еврокубка. В прошлом сезоне спортсменки заняли шестое место по итогам Премьер-Лиги.

Календарь игр на этот сезон можно посмотреть на сайте баскетбольного «Енисея».

Фото: БК «Енисей»