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В Красноярске стартует новый баскетбольный сезон

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Красноярск
15:59 25 Сентября 2019
баскетбол, спорт, красноярск, енисей
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске с 28 сентября стартует новый баскетбольный сезон 2019-2020. Мужская команда «Енисей» проведет первый матч в ближайшую субботу в 18:00 в «Арене. Север». Красноярцы примут действующего чемпиона Единой Лиги ВТБ и Евролиги – московский ЦСКА. 6 октября «Енисей» сыграет с клубом «Химки». По итогам предыдущего сезона мужская команда заняла девятое место в турнирной таблице Лиги ВТБ. 

Женская команда дебютирует 30 сентября матчем против подмосковной «Спарты энд К». Следующая игра запланирована на 16 октября. Баскетболистки «Енисея» встретятся с клубом Ружомберок (Словакия) в рамках Еврокубка. В прошлом сезоне спортсменки заняли шестое место по итогам Премьер-Лиги. 

Календарь игр на этот сезон можно посмотреть на сайте баскетбольного «Енисея». 

Фото: БК «Енисей» 

 

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